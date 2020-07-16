Теперь официально: Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США

16.07.2020, 14:30, Разное

Десять дней назад рэпер Канье Уэст сообщил, что планирует сдержать свое обещание и будет баллотироваться в президенты США на предстоящих выборах. А спустя несколько дней музыкант дал весьма неоднозначное интервью американскому Forbes, в котором рассказал о своей политической программе.

И вот, накануне Уэст официально подал заявку на участие в выборах президента США и заплатил регистрационный взнос в размере 35 тысяч долларов. Документы Канье подал в избирательную комиссию штата Оклахома, где 15 июля было крайним сроком подачи заявки – в других штатах Уэст эти сроки уже пропустил.

Из формы для регистрации кандидатов следует, что Уэст будет участвовать в выборах от комитета “Канье 2020”. В документе указана партия BDY. В уже упомянутом интервью Forbes рэпер говорил, что не будет выдвигаться от какой-либо партии, а создаст свою собственную. По словам Уэста, она будет называться The Birthday Party. На русский язык эту игру слов можно перевести как “партия дня рождения” и как “вечеринка в честь дня рождения”. На вопрос о том, почему он выбрал такое название, рэпер ответил:

Потому что, когда мы выиграем, это будет так, как будто бы у всех сразу день рождения.

Любопытно, что еще во вторник, 14 июля, издание New York Magazine со ссылкой на руководителя компании, которая помогает кандидатам участвовать в голосовании, сообщило, что Уэст отказался от участия в выборах и распустил всю свою команду. А незадолго до этого, 9 июля, издание TMZ со ссылкой на собственных инсайдеров писало, что музыкант переживает цикл биполярного аффективного расстройства, при котором мания чередуется с депрессией.

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