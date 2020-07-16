 

Теперь официально: Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США

16.07.2020, 14:30, Разное

Десять дней назад рэпер Канье Уэст сообщил, что планирует сдержать свое обещание и будет баллотироваться в президенты США на предстоящих выборах. А спустя несколько дней музыкант дал весьма неоднозначное интервью американскому Forbes, в котором рассказал о своей политической программе.

И вот, накануне Уэст официально подал заявку на участие в выборах президента США и заплатил регистрационный взнос в размере 35 тысяч долларов. Документы Канье подал в избирательную комиссию штата Оклахома, где 15 июля было крайним сроком подачи заявки – в других штатах Уэст эти сроки уже пропустил.

Из формы для регистрации кандидатов следует, что Уэст будет участвовать в выборах от комитета “Канье 2020”. В документе указана партия BDY. В уже упомянутом интервью Forbes рэпер говорил, что не будет выдвигаться от какой-либо партии, а создаст свою собственную. По словам Уэста, она будет называться The Birthday Party. На русский язык эту игру слов можно перевести как “партия дня рождения” и как “вечеринка в честь дня рождения”. На вопрос о том, почему он выбрал такое название, рэпер ответил:

Потому что, когда мы выиграем, это будет так, как будто бы у всех сразу день рождения.

Любопытно, что еще во вторник, 14 июля, издание New York Magazine со ссылкой на руководителя компании, которая помогает кандидатам участвовать в голосовании, сообщило, что Уэст отказался от участия в выборах и распустил всю свою команду. А незадолго до этого, 9 июля, издание TMZ со ссылкой на собственных инсайдеров писало, что музыкант переживает цикл биполярного аффективного расстройства, при котором мания чередуется с депрессией.

Канье Уэст и Дональд Трамп в Белом доме





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Мнение: Украина и “новый шелковый путь”

18.05 / Трагедия Telegram

10.07 / Американские аналитики рассказали о сильных сторонах российского танка Т-90

08.04 / Мнение: Просьба и позиция в поле

16.07 / Пригожин пожаловался на оскорбления: Владимир Фриске ведет себя очень вызывающе

30.05 / “Попали в тяжелое положение”: экономист предрек новую волну увольнений в России

05.06 / Мнение: Обряд умственной инициации

24.05 / Перенесшая коронавирус Надежда Бабкина рассказала о моральной поддержке Пугачевой и Галкина

12.06 / Николай Вавилов: Технологическое сотрудничество России и Китая станет ударом для США

18.05 / Мнение: Американцы не останутся в Ираке и Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска