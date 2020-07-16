Памфилова предложила перенести Единый день голосования

16.07.2020, 14:30, Новости дня

Единый день голосования, который в РФ проходит в сентябре, в будущем необходимо перенести, считает руководитель Центризбиркома Элла Памфилова.

Сентябрь, по мнению главы ЦИК, неудачный месяц для голосования, передает РИА «Новости».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила рассмотреть возможность голосования на выборах в течение двух-трех дней.

По ее словам, для решения о возможности установления двух- или трехдневного голосования на региональных выборах и довыборах в Госдуму не потребуется вносить изменения в закон.