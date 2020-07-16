Крымские экологи указали на виновных в смерти детенышей дельфинов

16.07.2020, 14:30, Новости дня

Большинство случаев смерти китообразных в Черном море происходит из-за деятельности рыболовов, в связи с чем необходимо не только ужесточить контроль за соблюдением правил, но и внести в них ряд изменений, сообщила газете ВЗГЛЯД учредитель АНО «Безмятежное Море» Анастасия Постникова, комментируя смерть от полученных ранений двух детенышей дельфинов, найденных на крымском побережье.

В Крыму волонтеры обнаружили двух детенышей дельфинов с идентичными разрезами под грудным плавником. Установлено, что полученные ранения привели к гибели животных, которые получить случайно млекопитающие не могли. Предполагается, что увечья животным нанесли рыбаки в ходе выборки сетей.

«Если подойти издалека – корнем проблемы и основной причиной гибели морских млекопитающих в Черном море является их прилов в орудия рыболовства, преимущественно в жаберные сети, на что указывают физические признаки (объячеивание – следы сетей на коже), которые обнаруживаются у большинства свежих тел погибших животных, а также сезонность этих событий. Иногда мы находим погибших китообразных не только со следами от сетей, но и с подобными тяжелыми увечьями, индуцированными антропогенным воздействием, причем были случаи, когда такие дельфины выбрасывались на берег еще живыми», – говорит Постникова.

Трудность борьбы с проблемой заключается в том, продолжает эксперт, что пользователи водных биологических ресурсов изначально не соблюдают некоторые действующие правила рыболовства, например, не сообщают в надзорные органы о случаях попадания дельфинов в сети. В организации считают, что такая возможность существует благодаря несовершенству самих правил, ведь сложно отследить соблюдение конкретно этого пункта.

Она также добавила, что в подобных случаях, включая ситуацию с летальным исходом двух детенышей дельфинов, невозможно сказать, были ли эти действия совершены именно браконьерами, или же пользователями, у которых есть лицензия.

«Учитывая, что все три вида дельфинов Черного моря занесены в Красную книгу Крыма, а два вида – в Красную книгу РФ, подобные действия наносят ущерб популяции, так как заведомо уничтожают новое поколение животных. Мы считаем, что каждый подобный случай должен быть, как минимум, зафиксирован и доведен до разбирательств, необходимо ужесточение контроля за соблюдением правил рыболовства, а также внесение изменений в сами правила. Очевидно, что наказание за умышленное причинение вреда здоровью краснокнижного животного должно быть крайне суровым», – уверена Постникова.

В среднем в организации фиксируют по 400 выбросов китообразных на побережье Крыма в год, рассказывает эколог. В этом году их количество значительно возросло: на сегодняшний день (всего за полгода) зафиксировано уже более 550 выбросов. Основной причиной по-прежнему остается антропогенная активность, связанная, преимущественно, с рыбным промыслом. Май ежегодно считается пиковым месяцем по выбросам погибших дельфинов на берег, и именно этот месяц является максимальным по активности, связанной с ловом рыбы донными жаберными сетями, которыми, в основном, добывают камбалу.

«Еще одной проблемой являются выбросы на берег живых дельфинов, что всегда без исключений случается по причине тяжелых заболеваний и связанных с ними критических состояний, угрожающих жизни. Спасти таких животных может только специализированная медицинская помощь. Наша организация располагает необходимым оборудованием и специалистами для оказания такой помощи, поэтому в случае обнаружения живого дельфина на мелководье мы просим очевидцев не выталкивать китообразных на глубину и как можно скорее сообщить на горячую линию», – резюмировала Постникова.

В мае 2018 года у Крыма браконьеры из Украины стали виновниками в смерти 46 дельфинов. Нарушителей задержали у берега.