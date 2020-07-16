Umidigi представила «бессмертного бизона», серию защищенных смартфонов

16.07.2020, 14:30, Разное

Компания Umidigi выводит на рынок серию новых защищенных устройств Umidigi Bison. Смартфоны с повышенными характеристиками безопасности эксперты уже назвали бессмертными «бизонами».

В Сети появились первые изображения смартфона, девайс пополнит популярную линейку Armor от Umidigi. Гаджет рассчитан на поклонников традиционного дизайна популярной серии. В первую очередь, гаджет стал более стойким против падений за счет усиленных углов корпуса.

Кроме защищенности устройства, Umidigi Bison имеет высокие технические характеристики. Так, модуль фото- и видео-камер состоит из четырех объективов, главный из которых имеет разрешение в 64 мегапикселя. Селфи-датчик размещен на экране, его производитель встроил в каплевидный вырез дисплея. Каким будет его потенциал, а также разрешение остальных сенсоров, пока не известно.

Поскольку одним из заказчиков гаджета могут быть военные структуры, Umidigi Bison получил сертификат военного стандарта Соединенных Штатов. Согласно данному стандарту, телефон выдерживает воздействие горячей воды и даже мойку в ней. Также девайс не получит повреждений из-за воздействия высокого давления и при падении на твердые поверхности с полутораметровой высоты. Дополняет картину мощная аккумуляторная батарея, от которой станет возможным также заряжать другие подключенные устройства. Каким будет ценник аппарата, пока не известно.