 

Почему Путин передумал ехать в Крым: названа причина

16.07.2020, 14:23, Разное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил журналистам, что в рабочих планах главы государства произошли изменения. В четверг Владимир Путин будет работать в подмосковной резиденции Ново-Огарево и даст старт бюджетному процессу, пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, традиционно это начинается летом. Вместо поездки в Крым президент решил собрать совещание, посвященное бюджету, рассказал пресс-секретарь главы государства.

Отказ от поездки в Крым Песков объяснил сложностью бюджетного процесса, к тому же в этом году вмешались обстоятельства в виде коронавируса. Это требует от Путина особого внимания, приводит слова пресс-секретаря “Российская газета”.

Ожидается, что после 14:00 президент встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным и главой администрации Кремля Антоном Вайно. На встрече будет присутствовать помощник главы государства, бывший министр экономического развития Максим Орешкин, а также первый вице-премьер Андрей Белоусов и другие члены профильного блока кабмина.

Путин перенес поездку в Керчь. Именно там он должен был принять участие в церемонии закладки российских аналогов «Мистралей». Эти корабли Франция пару лет назад не отдала России из-за ситуации на Донбассе. Но Россия все равно построит их. Путин поедет в Крым в понедельник

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 16, 2020

Ранее “Дни.ру” сообщали о наплыве россиян на курорты Крыма. Ажиотаж может спровоцировать дорожный коллапс, считает эксперт отрасли Людмила Бабий.

В Крыму 1 июля начался курортный сезон. Уже сейчас мест во многих отелях нет, а другие заполнены более чем на 90%. Желающие отдохнуть на полуострове еще могут арендовать жилье у собственников. По оценке властей Крыма, за первые десять дней регион посетили более 400 тысяч туристов.





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