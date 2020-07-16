 

В Индии заинтересовались российкой самоходной пушкой “Спрут-СДМ1”

16.07.2020, 14:17, Разное

Власти Индии ищут возможности противостоять угрозе со стороны Китая, подобной той, что произошла в Ладакхе. Для этого они рассматривают различные варианты и интересуются российской самоходной противотанковой пушкой “Спрут-СДМ1”.
Известно, основные танки не позволяют вести маневрирование в узких и труднопроходимых горных районах. В настоящий момент правительство Индии рассматривает различные варианты, чтобы обеспечить войска необходимыми средствами реагирования. Особенно в них потребность появилась после недавнего вооружённого столкновения в приграничном районе с Китаем. Пекин обладает боевой единицей Type 15, производства NORINCO. Масса этого лёгкого танка не превышает 34 тонны, а его скорость по шоссе составляет 70 км/ч. Этого удалось достичь за счёт применения 1000-сильного силового агрегата. Аналогичного вооружения у индийской сторон нет, но необходим ответ. Командование считает необходимым закупить технику, которая будет способна не только выполнять поставленные задачи в озвученных географических условиях. Танки должны быть приспособлены к десантированию на специальных парашютных средствах. Закупить у КНР их по объективным причинам не удастся. В США разрабатывают перспективную модель, но она ещё не скоро станет доступной. Наилучшим же вариантом может оказаться самоходная пушка “Спрут-СДМ1”, производящаяся в России.

Данная боевая единица обладает всеми необходимыми характеристиками и позволяет оперативно реагировать на агрессию в труднодоступных районах, о которой говорят в Индии. Её масса составляет 20 тонн, а из неоспоримых преимуществ является унификация 125-мм орудия под снаряды, предназначенные для танков Т-72 и Т-90. Пока “Спрут-СДМ1” находится на вооружении только ВС РФ.





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