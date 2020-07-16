СМИ: Подбиравший суррогатную мать для Пугачевой и Галкина задержан за торговлю детьми

16.07.2020, 14:16, Новости дня

Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников, предположительно, задержан в рамках уголовного дела о торговле людьми.

По данным «Московского комсомольца», Мельников перестал выходить на связь 13 июля около полуночи. СМИ предположили, что после этого врач был задержан и доставлен в ИВС.

Вечером 15 июля к Мельникову вызвали медиков из-за обострения у него проблем с ногами. Задержанного доставили в 20-ю горбольницу под конвоем, отмечает издание.

Как ранее рассказывал сам Мельников, его центр подбирал суррогатную мать для Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Не исключено, что Мельников мог стать фигурантом уголовного дела по факту организации незаконного предоставления услуг суррогатного материнства.

«По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медицинских центров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство Российской Федерации в области использования вспомогательных репродуктивных технологий», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

В рамках уголовного дела были задержаны восемь участников преступной группы, в числе которых трое врачей частных медицинских центров, двое руководителей коммерческих организаций и их сотрудники.

Следователи провели обыски с изъятием документации, задержанным уже предъявлены обвинения.

Ранее полицейские обнаружили пятерых новорожденных в квартире в Останкинском районе Москвы, с ними была няня азиатской внешности, которая не смогла объяснить, чьи это дети.

Предположительно, младенцы могли быть предназначены для продажи – при них найдены документы на китайском языке. Новорожденных доставили в больницу. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что жизни детей ничего не угрожает.

По данным источника в медицинских кругах, все найденные младенцы оказались суррогатными детьми, выношенными для родителей – граждан Китая.