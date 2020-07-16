Мнение: Почему в Москве не как в Хабаровске?

16.07.2020, 14:15, Разное

В Хабаровске тысячи жителей выходят на несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Полиция задержала несколько человек.

В Москве несколько сот человек вышли на несанкционированную акцию против обнуления Путина. Полиция задержала 140 человек.

Почему в Москве полиция действует не как в Хабаровске?

Потому что в Хабаровске действуют другие законы?

Потому что в Хабаровске в полиции служат местные, а в Москве – иногородние?

Потому что в Хабаровске протестуют в ПОДДЕРЖКУ, а в Москве – ПРОТИВ?

Потому что в Хабаровске протестуют тысячи, а в Москве сотни?

Или есть другие версии?

Фотографии отсюда