Спасибо, но нет

16.07.2020, 14:10, Разное

Как Москва пытается протестовать против обнуления.

Десять вечера среды в Москве: на Петровке под моросящим дождем сотрудники полиции задержали более 130 человек — рандомно из тех, кто стоял на тротуарах. Не шел по делам, а просто по какой-то причине стоял — например, державшихся за руки подруг и уткнувшегося в телефон мужчину. И если поначалу омоновцы говорили друг другу «Кто орет — забираем», то совсем скоро фраза сменилась на «Лови любого». Так завершилась несогласованная акция против внесения поправок в Конституцию.

Сбор подписей против поправок к Конституции РФ. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Акция была спокойной, пока проходила только на Пушкинской площади, где организаторы кампании «Нет!» планировали лишь провести сбор подписей против внесений поправок к Конституции. Очередь на подписи была огромной: от памятника Пушкину и до кинотеатра «Россия» стояли около 300 человек, еще примерно столько же организовали другую очередь, с противоположной стороны — от памятника ко входу в метро. В промокшей одежде, с мокрыми волосами под дождем люди стояли и общались, кричали, разворачивали плакаты. По количеству людей действительно было видно, что никого не смущает такая неудачная для проведения акции погода. Активист Константин Фокин даже принес с собой свернутые коврики, на случай, если пришедшим придется долго ждать своей очереди.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Сотрудники полиции и ОМОНа в основном сидели по автобусам, спрятанным в начале Страстного бульвара. Всего около тысячи человек собрались у памятника Пушкину: люди кричали «Хабаровск, мы с тобой» — в поддержку арестованного губернатора Хабаровска Сергея Фургала, «Свободу Юлии Цветковой» — в поддержку художницы, которую обвиняют в распространении порнографии.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Несколько активистов развернули радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества. Один пожилой гражданин стоял с распечатанными графиками независимого аналитика Сергея Шпилькина, доказывающими фальсификации на общероссийском голосовании.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вот и вся любовь. Сергей Шпилькин: Истинные данные «голосования» отличаются от озвученных ЦИКом. Посмотрите на этот график

Перед памятником Пушкину, казалось, стояло море зонтиков: людей не пугал дождь, который то бушевал так, что даже дождевик не спасал, а то просто моросил. В девять вечера стало ясно, что никто расходиться не собирается: многие присоединялись к единому хору кричалок, из-за туч и позднего времени начало заметно темнеть.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

А затем собравшиеся на Пушкинской отправилась «гулять». Несколько сотен человек начали движение по Страстному бульвару — и тут сотрудники полиции активизировались. Терпение полиции закончилось в тот момент, когда протестующие вышли на проезжую часть.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

А некоторые легли прямо на дороге перед автомобилем ДПС.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Как только основная часть людей стала подходить к Петровке, по пути выкрикивая «Москва, выходи», «Свободу политзаключенным» и «Мы здесь власть», — сзади неожиданно выехали два автозака. Причем выехали резко и на большой скорости, так, что те, кто шел впереди, от испуга бросились по разные стороны тротуаров. Так резко, что некоторые даже повалились друг на друга на бордюрах.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Люди разошлись по тротуарам, некоторые прижались к стенам зданий. В этот момент полиция включила традиционный конвейер задержаний на несогласованных акциях. Задерживали вообще всех — без разбора — девушек, переговаривающихся о происходящем, парней, спокойно стоящих и даже ни с кем не разговаривающих. Фраза сотрудника полиции своему коллеге «Кто орет — забираем» изначально была не актуальна, поскольку люди на Петровке настолько были напуганы происходящим, что просто молчали.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Несколько раз полицейские подходили к журналистам с намерением уже взять под руки и повести в автозак: некоторым приходилось по несколько раз доставать из-под дождевика пресс-карту. А некоторых все-таки задержали — неоднократно были слышны крики

«Отпустите, это журналист».

Задержание автора Avtozak Live Максима Кондратьева. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Всего не менее восьми автозаков загородили проезд на Петровке. И пока на оцепленном участке улицы не остались исключительно люди с камерами и микрофонами, задержания продолжались. Сотрудники полиции уже даже не шепотом говорили «Забираем всех».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Около половины одиннадцатого Петровка была пуста. По предварительным данным ОВД-Инфо, задержаны не менее 142 человек. По данным полиции, задержанных — 132.

По информации Telegram-канала Avtozak LIVE, в ОВД Восточное Дегунино у задержанных изъяли мобильные телефоны. Как сообщило ОВД-Инфо, задержанную девушку Диану Зверюгину

«пытались заставить подписать бумаги о том, что она якобы координировала шествие, которое началось после сбора подписей».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

«Апология протеста» рассказала, что в ОВД Хорошевский к двенадцати ночи все еще не пускают адвоката к задержанным, не пускают туда и членов ОНК, также в отделение приехал следователь.

Юлия Галямина. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

На Пушкинской площади, где все началось, в то же время задержали муниципального депутата Юлию Галямину — сотрудники полиции сказали, что задерживают ее «за организацию несогласованной акции». Галямину задержали вместе с дочерью. Также в автозаке оказались член ОНК Марина Литвинович и преподаватель Шанинки Борис Кагарлицкий.

Татьяна Васильчук

Виктория Одиссонова

«Новая газета»