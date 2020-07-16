 

Алиев назначил нового главу МИД Азербайджана

16.07.2020, 14:08, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сменил министра иностранных дел страны, отправив в отставку главу ведомства Эльмара Мамедъянова.

«Освободить от должности главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова», – цитирует РИА «Новости» распоряжение Алиева.

Новым главой МИД назначен ранее занимавший пост министра образования Джейхун Байрамов.

Мамедъяров руководил внешнеполитическим ведомством с 2004 года. Алиев раскритиковал министра на заседании кабмина, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года. Глава государства отметил, что не смог найти главу МИД на рабочем месте после эскалации конфликта с Арменией.

Ранее сообщалось, что Азербайджан якобы использовал против Армении РСЗО «Град», а Армения подбила азербайджанский танк. При этом азербайджанская сторона опровергла информацию о подбитой бронетехнике.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.





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