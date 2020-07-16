В Гималаях обнаружен опасный разлом, грозящий катастрофическими землетрясениями

16.07.2020, 14:13, Разное

В Юго-Восточной части Непала ученые обнаружили опасный разлом. Он может вызвать сильное землетрясение в этом густонаселенном районе.

Это открытие канадские исследователи из Альбертского университета сделали во время разведывательных работ по поиску нефти в этом районе. Более того, они обнаружили, что передняя зона тектонического движения Гималайского горного хребта находится в 40 километрах южнее, чем считалось ранее. Это говорит о том, что деформация Гималаев шире, что тоже, в свою очередь, ранее было неизвестно.

Опасный разлом ученые нашли, используя сейсмические профили, которые были собраны во время поисковых работ по обнаружению нефти. Такой опасный разлом, по мнению исследователей, говорит о присутствии значительного риска землетрясения.

– Мы обнаружили, что значительная часть этой области имеет почти горизонтальный разлом под ней, который может проскользнуть и вызвать ужасное землетрясение, – рассказывает один из авторов исследования Джон Уолдрон.

Стоит отметить, что Гималаи появились в результате столкновения Евразийской плиты и Индийской плиты как раз в районе современного Непала. Этот регион является сейсмически нестабильным. На сегодняшний день Индийская плита перемещается на Северо-Восток со скоростью в 5 см. в год. В районе за последние 20 лет произошло два крупных землетрясения в 2004 и в 2006, жертвами которых стали более 360000 человек.