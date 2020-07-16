Мнение: Чёрные социалисты против белых капиталистов

16.07.2020, 14:00, Разное

Нет ничего странного в том, что «Блэк Лайвз Мэттер» чинят дебоши, устраивают беспорядки и поджигают всё подряд. Два главных цвета движения — красный и чёрный. Красный символизирует социализм, а чёрный — угнетённое чернокожее население США. Излишне напоминать, что красно-чёрный флаг — это традиционный флаг анархистов.

Приведу немного доказательств для скептиков.

«Блэк Лайвз Мэттер» является частью более широкого движения «Мувмент фор Блэк Лайвз», «Движения за Чёрные Жизни»:

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter

Вот, что указано на сайте «Движения за Чёрные Жизни»:

https://m4bl.org/about-us/

Мы аболиционисты. Мы считаем, что тюрьмы, полиция и все другие учреждения, применяющие насилие в отношении чернокожих людей, должны быть упразднены и заменены учреждениями, которые ценят и подтверждают процветание чернокожей жизни.

Мы верим в сосредоточение опыта и лидерства наиболее маргинализированных чернокожих людей, включая, но не ограничиваясь является транс- и гомосексуалистами, женщинами и феминами, находящимися в настоящее время и ранее в заключении, иммигрантами, инвалидами, рабочим классом и бедными.

Мы верим в трансформацию и радикальную перестройку власти: нынешние системы, в которых мы живем, нуждаются в радикальной трансформации, которая включает в себя перестройку глобальной власти. Мы создаем проактивное, основанное на движении видение вместо реакционного.

…

Мы антикапиталисты: мы верим и понимаем, что черные люди никогда не достигнут освобождения при нынешней глобальной расовой капиталистической системе.

Как видите, это типичные социалистические лозунги. Вставай рабочий класс, долой капиталистов! Вперёд, беднота, бей царских жандармов! Кто был никем, тот станет всем!

Страшный симптом всех революций — массовая и организованная травля полицейских. Доходит до абсурда — от концерна «Форд» его же сотрудники требуют прекратить выпуск полицейских автомобилей, а генеральный директор концерна робко оправдывается: дескать, да, я тоже хотел бы нагнуть копов, духовно я с вами, ребята.

https://news.drom.ru/Ford-79445.html

Америка настойчиво пытается повторить наш 1917 год. Дональд Трамп выступает в роли Петра Столыпина: «Нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Америка». Социалисты тем временем захватили телеграф и телефон, завоевав умы наивной, готовой выйти на улицы молодёжи.

Вот, что писал по этому поводу Николай Лесков полтора века назад:

https://ruxpert.ru/Цитаты_о_либералах

«Если ты не с нами, так ты подлец!» По мнению автора статьи «Учиться или не учиться», это лозунг нынешних русских либералов. Мы совершенно согласны с автором, что приведённая фраза есть действительно лозунг наших либералов. «Если ты не с нами, так ты подлец!» Держась такого принципа, наши либералы предписывают русскому обществу разом отречься от всего, во что оно верило и что срослось с его природой. Отвергайте авторитеты, не стремитесь к никаким идеалам, не имейте никакой религии (кроме тетрадок Фейербаха и Бюхнера), не стесняйтесь никакими нравственными обязательствами, смейтесь над браком, над симпатиями, над духовной чистотой, а не то вы «подлец»! Если вы обидитесь, что вас назовут подлецом, ну, так вдобавок вы ещё «тупоумный глупец и дрянной пошляк». При таких-то воззрениях в наше время слагаются репутации многих или почти всех общественных деятелей…

Вот у Евгения Мартынова, генерала-майора, военного историка (расстрелян в 1937 в возрасте 73 лет):

Попробуйте задать нашим интеллигентам вопросы: что такое война, патриотизм, армия, военная специальность, воинская доблесть? Девяносто из ста ответят вам: война — преступление, патриотизм — пережиток старины, армия — главный тормоз прогресса, военная специальность — позорное ремесло, воинская доблесть — проявление глупости и зверства…

А вот выдержка из статьи в «Санкт-Петербургских Ведомостях», 1861 год:

Учиться или не учиться? Смешно и грустно, но мы должны задать этот вопрос. Россия нуждается в образованных людях, а студенты, вместо того чтобы слушать лекции, шатаются по улицам, без пользы растрачивая дорогое время. Как это досадно. Что это за демонстрации! Зачем наши либералы сбивают с толку молодых людей? Кто от этого выиграет? Конечно, не студенты, не общество, не наука. Не знаем, выиграют ли от этого те бонапартики, которые в настоящее время так шумят… «Если ты не с нами, так ты подлец» — вот их лозунг. «Если мы что признали истиной, признавайте и вы! А если не хотите, то вы дрянные пошляки, и мы с трудом удерживаемся от…» Нет, это не либерализм, это… настоящий тамерлановский деспотизм, а наши либералы — хуже турецких пашей; за их цветистыми речами, за их «свободой» — будущий зажим народа…

Лирическое отступление. Сейчас у нас большая путаница со словом «либерал». В современной России часто полагают, что либерал — это такой консерватор, который за частную собственность, свечной заводик, тросточку с цилиндром и красивый домик с лужайкой и флагом. На Западе, напротив, либералами называют социалистов в красивых чулочках — тех, кто выступает за гей-карнавалы, права меньшинств, пособия и революции. Такое же значение у слова «либерал» было и в Российской Империи.

Лично я предпочитаю сейчас за пределами цитат слово «либерал» не использовать вовсе. Если я буду ругать либералов, кто-то может подумать, будто я против свободы, что нелепо. Если я буду хвалить либералов, меня могут принять за социалиста, который в борьбе за мир готов камня на камне не оставить от родной страны.

Кстати, раз уж мы заговорили про свободу, западные либералы свободу отрицают до такой степени, что даже травят уже людей за высказывания тридцатилетней давности. Цитирую присланную читателями историю:

33 года назад пилот написал статью с допустимыми по тогдашним меркам, но категорически недопустимыми по сегодняшним меркам взглядами. И даже столь солидный срок давности — не спас, уволили из Боинга. Убийство имеет срок давности, а мыслепреступление — не имеет.

https://www.nytimes.com/2020/07/08/business/boeing-resignation-niel-golightly.html

«Ниль Голайтли ушел в отставку после того, как сотрудник пожаловался на статью, которую он написал в 1987 году, в которой говорилось, что женщины не должны служить в бою. Он сказал, что эти взгляды не отражают его мнение сегодня».

Несколько дней назад читатели привели в комментариях примеры аналогичных покаянных писем из сталинских времён:

https://olegmakarenko.ru/1901546.html

Если американские социалисты заставляют людей извиняться на коленях даже сейчас, когда президентский пост занимает агент Трамп, можно представить, какую оруэлловщину они устроят, если сумеют захватить всю полноту власти в США.