Мнение: Письмо: “Его арии жука”

16.07.2020, 13:45, Разное

Читаешь некоторые письма и слов нет.

Но я как-нибудь найду.

lenarata

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Мне 37 лет, не замужем, детей нет, работаю финансистом, своя квартира, машина.

Последние отношения закончились полтора года назад, я была минусом в дисбалансе, плюс меня бросил, а потом женился на другой. Все это время, читая блог и участвуя в тестированиях, я стараюсь меняться, занимаюсь в зале с тренером, поменяла полностью питание, да и образ жизни в целом, похудела еще на 12 кг, сейчас выгляжу лучше, чем 10 лет назад.

Во время карантина зарегистрировалась на Тиндере, совпала пара с А. Написал, спросил инстаграм, потом номер. Переписка, звонки каждый вечер до ночи пока батарейка не разряжалась.

Через месяц интенсивного общения и когда карантин немного ослабили, предложил встретиться, приехал к моему дому. Высокий, красивый, спортивный. А. младше меня на 6 лет, разведен, детей нет, живет с мамой, работает маркетологом. Моя финансовая ОЗ выше, любовная выше у него. Прогулялись по речке, разговаривали о том о сем. Он онегин скорее всего, про девушек говорил, что увидит щиколотку или палец не такой формы или волосы на кончиках секущиеся ну или какая то мелочь, сразу все, стоп, не нравится, не хочу.

Потом пока ехали на машине прокатиться, в шутку трогал меня за коленку, типа проверяет ревнивая я или нет. Привез к дому, не пускает, давай еще поговорим, пообщались еще немного и я пошла домой. Поняла, что я встряла, как в такого не влюбиться, и вряд ли получится его влюбить, да и разница в возрасте.

(Ну как же в такого не влюбиться? А как можно влюбиться в того, кому на тебя наплевать? Девчонки, ну как? Это все равно, что вы в магазине дорогую сумочку увидели, хвать и бегом. А потом такие: ну а как такую не схватить-то? Вот так и не схватить, если денег нет. Посмотрели, вздохнули и пошли искать что-то похожее, но по меньше цене. В любви же у вас вот это хвать развито так, будто вы не люди, а обезьяны. Даже обезьяна не схватит банан просто так, оглянется по сторонам, нет ли претендентов покруче. А вам наплевать на адекватность)

После встречи писал, что вот мол скромный парень, ты мне понравилась очень, хотел к тебе приставать, но постеснялся. И понеслось про секс, хочу тебя, доверься мне, ну такое всякое. Потом звонит: «Я тебе понравился? Неужели ты не поняла хочешь ты секса со мной или нет? Вот мужчина за 8 секунд понимает, женщина за 30 секунд». Сказала, что он мне очень понравился, и хочется общаться, узнавать его. Начал прям настойчиво спрашивать хочу я секса или нет, ответила, что я не знаю честно, что секс на один-два раза это не мое, мне нужны отношения, семья.

(Тетка на 6 лет пацана старше, но ноет ему так протяжно, что он ей: доверься мне. Разве это красиво, женщины? Когда вы ведете себя как бедные попрошайки с мужчиной постарше, это туда-сюда, но когда моложе парень, перестаньте вы уже тянуть жалость. Он спрашивает о сексе, а она выпрашивает у него отношений)

Общение продолжилось, он звонил вечерами, разговаривали часами, один раз вирт случился. Потом их офис открылся, и он вышел с удаленки, рассказывал, что на днях ждет решение руководства о повышении. Как то пишет:

Он: на работе ужас что творится, хочу к тебе приехать

Я: приезжай

Он: ждешь?

Я: конечно

(Он ей: так тошно на работе, что готов сбежать к тебе. Она: какое счастье. Он: так сильно хочешь? Она: очень сильно)

Приехал вечером, вышла, сидим в машине разговариваем, пошел дождь проливной, ни прогуляться, ни поехать куда то, зову домой чай попить. Пока от машины до подъезда бежали, промокли оба до нитки, зашли домой, говорит «переодевайся давай дуй, мокрая вся», пока переодевалась, захожу в зал, смотрю удивленно: он джинсы снял, «ну мокрые, пусть повисят на стуле, чтобы высохли», у меня дома нет ничего мужского, так и ходил весь вечер в футболке, носках и трусах.

(Она такая жалкая, что этот мальчик говорит с ней как с дурой, а она и рада)

Попили чай, посмотрел квартиру, как ремонт сделан, то и се. Начал приставать, обнимать, целовать, я вообще не думала, что он у меня дома окажется, по природным причинам секс не произошел, но был петтинг, доярка блин, в недавнем письме разбирали, что с онегиными так нельзя! Когда уезжал, договорились через пару дней встретиться, но он пропал, теперь понимаю почему.

(Вот теперь она понимает почему! Из-за природных причин)

Через неделю я позвонила ему сама, рассказал, что не хочет сейчас никакого общения, на работе повысили не его, в общем «сижу дома никуда и никого не хочу».

(Понимаете мою боль? Девушка читает блог давно, даже на тестирования, говорит, приходила. А ведет себя хуже не придумать)

Прошло недели 2 наверное, однажды он отреагировал на мою сторис в инсте, началась переписка, он пил пиво с друзьями, слово за слово, флирт, приезжает, вино, секс невероятный, сказала что влюбилась. После этого мои шипцы и его арии жука: Например, переписываемся, флирт, пишет все сегодня приеду, а потом он встречу либо отменяет, либо просто тупо не приезжает, а утром следующего дня пишет, что было то и то, прошу прощения не смог.

(Автор, и не стыдно?)

Потом у него заболела мама, я предложила помочь, он сказал просто приезжай, приехала, вышел, сидим в машине разговариваем, подарила брелок с номером его авто, поехали прокатились по городу, попросил порулить, дала руль, ведет авто, вижу кайфует, глаза горят. Приехали к его дому, обнялись и я уехала. Вечером писал как доехала, скидывал ссылки про машины, которые хочет посмотреть, чтобы купить, обсудили.

Пишу:

Я: хотелось совсем не о машинах говорить

Он: о чем?

Я: ну обниматься, целоваться

Он: кидает ссылку на еще одну авто

Понятно.

(Ей понятно, что никаким доильными аппаратами из него и каплю не выдоить. Поэтому она пошла за бульдозером)

Подумав пару дней пишу ему:

Я: я много думала, понимаю, что ничего не получится – у нас разные взгляды, я не твое и ты не мое, давай просто дружить?

Он: я согласен, давай.

(Она долго бегала, он ее послал, а она в ответ предложила ему расстаться друзьями. Какого размера ее корона? Вы должны увидеть ситуацию ее глазами. В ее глазах она сделала этот смелый шаг, оборвав связь)

Через какое то время, где то неделю назад это было, звонит и говорит, что его ко мне тянет, но вот он начинает думать, а что дальше и не знает. И меня спрашивает а что дальше? Говорю меня тоже к тебе тянет, и я не знаю что дальше, но хочу попробовать и узнать.

Он: мне нужно подумать.

(Вот читают рапаны про онегиных и видят свое. Я пишу, что даже когда онегин вас не хочет, он стесняется об этом сказать, переживает, как бы не сделать вам больно. А они почему-то читают, что если онегин хочет, он сомневается. Да не бывает такого никогда. Если онегин действительно хочет, он бежит вприпрыжку. А вот если не хочет, может стыдиться и мучиться)

А месяц назад ко мне в инстаграм добавился его коллега-друг С., начал активно мне писать только сейчас, после этого разговора с А. До этого писал на нейтральные темы, а вот вчера прям откровенный подкат пошел, я начала расспрашивать откуда он меня нашел, в итоге рассказал, что они с А. коллеги и он «рассказал только, что у тебя Х6 и все, ничего такого сверхъественного не говорил».

(Как-то он пил пиво с друзьями, а она строчила ему и зазывала его к себе домой на секс, пользуясь тем, что он пьян. Но почему-то ее возмутило, что все его друзья, кто с ним пил тогда, в курсе, куда он поехал)

Тогда я уже не выдержала и написала А.

Я: твой друг знает, что мы общаемся?

Он: какой?

Я: помнишь я говорила, который ко мне добавился?

Он: аааааа

Я: начал писать, не понимаю, что он от меня хочет

Он: ну понятно же что хочет, все логично же

На вопрос про «общаемся» шлангует.

(Он и не в курсе, что они с ней общаются. Для него это новость)

Записываю аудио, что жестокие игры у вас ребята, я и правда влюбилась, а для тебя это была просто игра как оказалось.

(Вот вроде опозорена она, дальше некуда. Но ей мало. Записывает речь о том, как он жесток и как сильно она раздавлена)

Пишет не понимаю тебя, записывает аудио, что нет никаких игр, это его коллега что и кому он пишет он не знает. И меня не понимает, что я хочу, то дружить и общаться, то про отношения говорю. Записываю, что хочу быть с ним, попробовать. Звонит.

Он: не понимаю тебя, а что за фигня с дружбой?

Я: видела, что отношения не получаются, думала смогу дружить, но поняла что не смогу.

Он: да, мне не нужны отношения, вот этот весь гимор отношений такое мне не надо. Мне нужно прийти переспать и уйти, а вот эти вот переписки, поддержание огня – это не мое. После того, что ты сказала про чувства, я не могу так поступать с тобой. Когда – то что – то щелкнуло, и я не могу это включить, я хочу, но заставить себя не могу.

Он говорил, что жалеет, что секс случился, что не хочет терять общение со мной, и физическая близость все испортила, хоть и было круто, что такая ситуация у него впервые и он растерян, и ему сложно это все говорить, и ему на душе паршиво и винит себя. Надо решать, говорит, что делать есть 2 варианта просто дружить или просто спать. Но ты не сможешь второе, ты хочешь большего, а я этого тебе дать не могу. Давай дружить, просто общаться?

(В общем, он не знает, как эту несчастную утешить и объяснить ей, что насильно мила не будешь)

Я сказала, что он ни в чем не виноват, что не жалею ни о чем. Что да он прав, что просто спать не смогу, что есть чувства и хочу большего, поэтому дружить тоже не смогу. Что лучше совсем не общаться, а если будем дружить, будет только хуже, «мне нужно тебя разлюбить». Он начал говорить еще, что винит себя за осадок (мой) что остался теперь, говорю что никакой вины его нет, никакого осадка нет, что он сказал все честно и прямо, что ценю это очень, что не любит и не полюбит, и что со мной все в порядке будет.

Он: Точно?

Я: Точно. Все прощаемся

Он: Хорошо

Я: Пока

Он: Пока.

Показалось что удивленно как то, как будто не хотел заканчивать разговор.

(Надо продолжить опять, раз не хотел. Заново описать ему, как вы его любите, автор, и как хотите навязать ему себя)

А сегодня его коллега-друг продолжает мне писать, говорит, что хочет встретиться со мной с деловым предложением, просит номер телефона, не отвечаю ничего. Понимаю, что с С. не надо общаться и тем более заводить какие – то дела.

(Почему не надо? Надо встретиться, рассказать ему, что вы хотите отношений и семью. Потом подстеречь пьяного, затащить к себе, а дальше так же преследовать с упреками и слезами. Потом следующего. Там их сколько вообще? Большая компания?)

Читаю сейчас пост про Варю и Михаила, вроде верно поступила, а может все неправильно я сделала, что сказала о чувствах, ведь при уходе из минуса дисбаланса о любви вообще молчать нужно.

(Она думает, что ушла откуда-то. Хотя ее даже на порог не пустили. Она так и стоит за его забором с протянутой рукой до сих пор)

Спасибо Вам огромное!

(Пожалуйста, автор. Не надо больше на тестирования приходить. Только место чужое занимаете)