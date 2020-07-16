Экономика Китая возобновила рост

16.07.2020, 13:30, Новости дня

Экономика Китая восстановилась после болезненного сокращения и выросла на 3,2 процента в годовом исчислении в предыдущем квартале, когда были сняты противоэпидемические ограничения и заводы и магазины вернулись к работе.

Экономический рост, о котором сообщили в четверг, свидетельствует о существенном улучшении ситуации после сокращения на 6,8 процента в предыдущем квартале, ставшем самым худшим для Китая по меньшей мере с середины 1960-х.

Тем не менее, указанный рост – это самый слабый показатель с тех пор, как в начале 1990-х Китай начал публиковать ежеквартальные экономические данные.

Китай, где в декабре началась пандемия коронавируса, первым остановил свою экономику, но также первым начал затяжной процесс ее восстановления в марте.

Производство и некоторые другие отрасли почти вернулись к докризисному уровню, но потребительские расходы неустойчивы из-за беспокойства людей по поводу возможной потери работы.

Кинотеатры и некоторые другие виды бизнеса по-прежнему закрыты. Также остаются в силе ограничения на поездки.