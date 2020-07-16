Европейский суд отменил соглашение о передаче персональных данных в США
16.07.2020, 13:30, Новости дня
Высший суд ЕС в четверг признал недействительным соглашение, позволяющее большим технологическим компаниям передавать данные в США.
Постановление Европейского суда о признании недействительным программы «Щит конфиденциальности» усложнит передачу многих данных за пределы ЕС.
Теперь регулирующие органы, возможно, должны будут проверять новые передачи данных из-за опасений, что правительство США может выслеживать персональные данные в целях национальной безопасности.
Дело возникло после того, как бывший подрядчик Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден сообщил в 2013 году, что американское правительство отслеживает персональные данные и коммуникации людей в Интернете.
Его разоблачения включали информацию о том, что Facebook давал американским разведслужбам доступ к персональным данным европейцев.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет