Европейский суд отменил соглашение о передаче персональных данных в США

16.07.2020, 13:30, Новости дня

Высший суд ЕС в четверг признал недействительным соглашение, позволяющее большим технологическим компаниям передавать данные в США.

Постановление Европейского суда о признании недействительным программы «Щит конфиденциальности» усложнит передачу многих данных за пределы ЕС.

Теперь регулирующие органы, возможно, должны будут проверять новые передачи данных из-за опасений, что правительство США может выслеживать персональные данные в целях национальной безопасности.

Дело возникло после того, как бывший подрядчик Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден сообщил в 2013 году, что американское правительство отслеживает персональные данные и коммуникации людей в Интернете.

Его разоблачения включали информацию о том, что Facebook давал американским разведслужбам доступ к персональным данным европейцев.