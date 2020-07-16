 

Пранкер Вован оценил реакцию МИД Польши на звонок Дуде

16.07.2020, 13:30, Новости дня

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, который назвал разговор пранкеров с президентом Анджеем Дудой «российской дезинформацией».

«Если говорить о какой-то «дезинформации», то тут вообще никакой дезинформации нет. Мы же ничего не монтировали, ничего не резали… Сам разговор и выложили, без всяких каких-то спорных моментов. Там не только Украину обсуждали, обсуждали и ЛГБТ, обсуждали и кандидата-конкурента Дуды на президентских выборах, и зубровку», – отметил пранкер в комментарии RT. 

Также Вован высказался относительно заявления Чапутовича, что за розыгрышем может стоять желание Кремля поссорить Польшу и Украину. 

«Если взять ответ Дуды про Украину, ничего такого, он сказал: «Я не буду Львов забирать», – отметил пранкер.

По его словам, все было «этично и политкорректно», поэтому заявление МИД – «это просто сотрясание воздуха». 

Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду, предложив от имени генсека забрать Львов и другие польские города. В МИД Польши назвали звонок пранкеров Дуде «российской дезинформацией». 

Напомним, Дуда был переизбран главой Польши на второй срок. Газета ВЗГЛЯД предполагала, что президентом республики останется Дуда. Это означает, что адепт «исторических войн» с Россией и один из главных критиков Кремля – национал-консервативная партия «Право и справедливость» сохранила свою монополию на власть.





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