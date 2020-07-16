 

Зеленский против продления карантина дольше, чем на месяц

16.07.2020, 13:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания 16 июля заявил, что он против продления карантина дольше, чем на месяц. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Не надо спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать согласно развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продляем на месяц, но не более”, – пояснил глава государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь сообщил, что уже разработано постановление с изменениями, которые касаются режима карантина в Украине.

По его словам, согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”, где будут действовать четкие критерии ограничений. При этом ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 848 человек. С начала эпидемии COVID-19 был диагностирован у 56 455 человек, 28 931 из них уже выздоровел, 1445 – умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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