На судью Краснодарского края возбудили дело за взятку в 1 млн рублей

16.07.2020, 13:30, Новости дня

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края Павла Грачева по подозрению в получении крупной взятки и вынесении заведомо неправосудного решения, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председателем Следственного комитета РФ по материалам УФСБ РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и ч. 1 ст. 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудного решения»)», – сообщается на сайте СК.

По версии следствия, в 2011 году к судье обратился его знакомый с просьбой вынести судебное решение о признании за ним права собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, в том числе на административно-хозяйственные постройки и каналы, которые он купил у рыболовецкого хозяйства-банкрота.

При этом правоустанавливающих документов на объекты у рыболовецкого хозяйства не было, а в 2009 году арбитражный суд отказал компании в регистрации прав на 60 объектов. Судья, которому были известны это обстоятельства, попросил за вынесение решения в пользу гражданина 2 млн рублей. Получив часть требуемой суммы, судья сам сдал в канцелярию суда исковое заявление покупателя, принял дело к своему производству и вынес решение в пользу заявителя. Судебный акт был отменен краснодарским краевым судом.

Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ РФ по краю.

Ранее суд приговорил экс-замглавы Курганской области Романа Ванюкова к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 9 млн рублей за получение взяток на сумму 5 млн рублей.