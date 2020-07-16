Учёные рассказали о пользе растительного белка

16.07.2020, 13:30, Разное

Американские учёные рассказали о пользе растительного белка. Сотрудники национального института онкологии в ходе исследования выяснили, что люди, отдающие предпочтение орехам, тофу и бобовым живут дольше, чем любители животного белка.

Исследователи изучили данные о питании более 400000 людей (возраст – 50-70 лет), чтобы понять, какой белок присутствовал в их ежедневном рационе. Было доказано, что среди респондентов, употребляющих в пищу растительный протеин, уровень смертности был ниже на 5% в отличие от любителей мяса, курицы и рыбы.

Также учёные отметили, что у пациентов, которые добавили орехи и бобовые в свою пищу, снизилась вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Положительный момент связан и с заменой всего лишь 3% животного белка на растительный, как результат: жизнь пожилых людей была продлена на 10%.