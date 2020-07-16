Анджелина Джоли гуляет с сыном Паксом на фоне новостей о разладе Брэда Питта с сыном

16.07.2020, 13:25, Разное

В последние полгода Анджелина Джоли довольно редко появлялась на публике: актриса исправно соблюдала правила самоизоляции и старалась без лишнего повода не покидать свой дом. Однако с послаблением карантинного режима в Америке она стала все чаще выходит на прогулки — разумеется, не снимая при этом маски, ношение которых в США сейчас носит обязательный характер. Компанию на этих прогулках Джоли как правило составляют дети: так, в прошлый раз Джоли гуляла вместе с дочкой, 11-летней Вивьен. Теперь же ее +1 стал 16-летний сын Пакс. На Анджелине было надето летящее плиссированное белое платье, а в руке она держала такую же белоснежную накидку. Пакс же, на контрасте с матерью, был одет во все черное.

Анджелина Джоли с сыном Паксом

Белоснежный наряд — не первый в серии романтичных образов, которые актриса в последне время выбирает все чаще. Обычно предпочитающая черный цвет и очень закрытые наряды Джоли теперь делает ставку на более романтичные “луки”. К слову в жизни актрисы также наступила светлая полоса. По сообщениям американских СМИ, она наконец полноценно наладила отношения с бывшим супругом Брэдом Питтом (впрочем, из-за пандемии пара все еще не может завершить бракоразводный процесс). Напомним, что В 2016-м, всего через два года после свадьбы, Анджелина подала на развод с Брэдом. Актеры прошли через длительный бракоразводный процесс, споры по поводу опеки на детьми и постоянные обвинения в адрес друг друга в прессе. Но, кажется, все эти трудности позади, и четыре года спустя пара наконец пришла к единому мнению по поводу воспитания своих шестерых детей и больше не враждует друг с другом. Об этом стало известно благодаря изданию People:

Им определенно нужна была помощь, чтобы определиться с вопросами опеки и чтобы Брэд снова смог стать полноценным отцом для своих детей. И теперь, когда и сами дети подросли, вопрос их расставания уже не стоит так остро. На то, чтобы прийти к этой точке, у них ушло много времени и часов семейной терапии. Теперь младшие дети постоянно гостят то у отца, то у матери, и Брэд обожает проводить с ними много времени. Он стал намного счастливее,

— сообщил анонимный источник журнала. Впрочем, несколько часов назад стало известно, что с сыном Мэддоксом Питт до сих пор не смог нормально наладить общение. При этом мотоцикл актера исправно появляется у дома Джоли все последние недели — а значит, тот проводит много времени с детьми и бывшей женой и наверняка работает над тем, чтобы исправить эту ситуацию.

Анджелина Джоли