 

Проблему доступности жилья в ЯНАО решили раздачей чумов

16.07.2020, 13:16, Новости дня

В Ямальском районе ЯНАО молодым семьям коренных народов, пожелавшим обзавестись собственных жильем, выдают сертификаты на комплект для установки чума, информирует пресс-служба районной администрации.

Очередной сертификат на днях получила семья в Салемале. Документ семье рыбака Петра Мазыркина вручил глава Салемала Максим Карелин.

«Комплект для установки традиционного жилища включает в себя все необходимые материалы, новым хозяевам останется только поставить чум, и он будет полностью готов к проживанию», – передает Ura.ru сообщение представителя администрации.

По словам главы поселения, впервые чум молодой семье, пожелавшей жить отдельно от родителей, власти подарили в прошлом году. В администрации посчитали данный опыт оказался удачным, и начали подбирать новую семью, нуждающуюся в отдельном жилье.

Проблема обеспечения населения жильем на сегодняшний день является одной из самых острых для региона. Наряду с развитием транспортной инфраструктуры и качеством здравоохранения окружные власти власти ЯНАО планируют решить жилищный вопрос в ближайшие годы.





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