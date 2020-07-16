 

«Не разлучать Аллу и Кузю»: Мария Кожевникова сообщила о главной ошибке в сценарии «Универа»

16.07.2020, 13:09, Разное

Мария Кожевникова сообщила, что создатели «Универа» совершили оплошность, из-за которой рейтинг сериала начал падать. Актриса считает, что нельзя было разлучать пару Кузи и Аллы, так как их любили зрители.
В своем блоге в Instagram Мария Кожевникова написала собственное мнение, которое касается популярного сериала «Универ». Также поздравила Виталия Гогунского с днем рождения. Она считает, что нельзя было рассоединять пару Кузи с Аллой. Актриса отметила, что ее партнер по сериалу талантливый актер, добрый и уступчивый человек. Отдельные их коллеги принимают уступчивость, терпимость и его доброту за слабость, но настоящие друзья ценят эти качества.

Мария Кожевникова признается, что роль Аллы Гришко далась ей непросто и для реалистичности она изучала поведение девушек, которые приехали из провинции в столицу. Режиссер хотел избежать карикатурного персонажа, чтобы картинка была органичной.

Сериал «Универ» шел на экранах с 2008 по 2011 год и полюбился зрителям. В основу сюжета легла история наследника олигарха, сбежавшего из университета в Лондоне и поступившего на физический факультет в Москве. Во время учебы с главным героем происходят курьезные истории.





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