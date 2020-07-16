Аквапарки и аттракционы откроют в Краснодарском крае

16.07.2020, 13:08, Новости дня

Аквапаркам и аттракционам на открытом воздухе разрешат работать в Краснодарском крае с 18 июля, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Стабильная эпидобстановка позволяет нам ввести новые послабления. За последнюю неделю в семи районах не выявлено ни одного случая заражения, растёт процент выздоровевших – 85%. В связи с этим приняли решение с 18 июля: разрешить работу аквапарков, аттракционов на открытом воздухе», – передает РИА «Новости» сообщение Кондратьева в Telegram-канале.

Также, по словам Кондратьева, открываются библиотеки без работы читальных залов, возобновляют работу учреждения дополнительного образования детей, но только для индивидуальных занятий. Также с субботы можно будет возобновить учебно-тренировочный процесс в спортивных школах с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Губернатор добавил, что с жестким соблюдением санитарных требований на Кубани возможно открыть бассейны.

За последние сутки в РФ выявлено 6428 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников раскритиковал требования санитарных врачей и Роспотребнадзора относительно ограничительных мер из-за коронавируса.



