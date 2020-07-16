 

Британия анонсировала публикацию доклада о «вмешательстве» России

16.07.2020, 13:08, Новости дня

Доклад о приписываемом РФ «вмешательстве» во внутреннюю политику Великобритании будет опубликован до начала парламентских каникул в королевстве 22 июля, сообщил парламентский комитет по деятельности служб разведки и безопасности.

«Сегодня утром члены комитета единогласно постановили, что доклад о России, подготовленный нашими предшественниками, будет опубликован до того, как Палата общин уйдет на летние каникулы», – цитирует ТАСС  заявление комитета. 

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил об отсутствии свидетельств «вмешательства» РФ в избирательные процессы в Соединенном Королевстве.

Газета ВЗГЛЯД писала, что инцидент в Солсбери породил истерию вокруг «вмешательства» ГРУ во всевозможные сферы деятельности, включая избирательный процесс в ряде европейских стран.





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