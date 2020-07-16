 

Специалисты «Росконтроля»: Любимая еда россиян опасна для здоровья

16.07.2020, 12:53, Разное

Специалисты «Росконтроля» рассказали, что любимая еда россиян может быть опасна для здоровья. Экспертный центр Всероссийского союза потребителей советует исключить из своего рациона пищу с фосфатами.
В настоящее время фосфаты (соли фосфорных кислот) стали неотъемлемой частью пищевой промышленности: их используют для усиления вкуса. Эксперты отметили, что эти добавки не опасны, если правильно попадают в организм (соотношение с кальцием – 1:1). Если этого не происходит, то кальций просто «выходит» из костей, а переизбыток консервантов, подкислителей и эмульгаторов грозит таким заболеванием, как остеопороз.

Представители «Росконтроля» рекомендуют, чтобы в рационе было как можно меньше фастфуда, полуфабрикатов, колбасных изделий, чипсов и плавленого сыра, а также магазинных напитков, которые насыщены фосфатами. Исследователи советуют употреблять в пищу кисломолочную продукцию в больших количествах.





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