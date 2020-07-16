В Белграде оценили идею Госдепа примириться с сербами с помощью денег

16.07.2020, 12:53, Новости дня

«Инициатива Госдепа не является чем-то неожиданным. Но жителям Сербии сейчас не до проектов Госдепа, потому что страна переживает серьезный кризис», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Стеван Гайич. Так он прокомментировал планы Госдепа выделить грант для НКО, которые помогут «укрепить связи» между гражданами Сербии и США.

«Конечно, у сербов Америка ассоциируется с бомбардировками Югославии в 1999 году. Хотя нынешний президент Трамп у нас достаточно популярен, потому что он одержал победу над одним из символов агрессии НАТО – Хиллари Клинтон», – рассказал сотрудник белградского Института европейских исследований, политолог Стеван Гайич.

«Кроме того, в Сербии не забыли о визите Клинтон в 2010 году сразу после попытки проведения гей-парада в Белграде. Тогда это вызвало беспорядки, а капризы Вашингтона превратили Белград в Бейрут: пострадали сотни людей, десятки граждан и полицейских оказались в больницах», – напомнил политолог.

С другой стороны, продолжил собеседник, современные культурные традиции сербов сложились в том числе под влиянием США. «Еще Иосип Броз Тито в 70-х годах начал усиленную программу «вестернизации» Югославии. Так что культурный обмен между сербами и американцами на разных уровнях не прекращался никогда, даже во время югославского конфликта», – отметил эксперт.

«Однако инициатива Госдепа будет встречена населением спокойно, потому что она не является чем-то неожиданным. Американские НКО существуют в стране давно, даже во времена Милошевича они не прекращали свою работу. Учитывая мизерную сумму средств – скорее всего они пойдут на поддержание уже существующих программ», – предположил политолог.

«В целом Сербия сейчас переживает серьезный кризис, в том числе из-за коронавируса. Потому гражданам сейчас не до проектов Госдепа, тем более таких незначительных», – заключил Гайич.

Ранее стало известно, что Госдеп США намерен выделить грант некоммерческим организациям (НКО), которые помогут «укрепить связи» между гражданами Сербии и США, а также будут содействовать вступлению балканской республики в Евросоюз. Об этом говорится в документах внешнеполитического ведомства.

На реализацию программы будет выделено до 325 тыс. долларов. Претендовать на грант могут американские и сербские НКО, организации гражданского общества или государственные учреждения. Кроме того, в этот период посольство США в Белграде проводит конкурс проектов среди организаций в поддержку программы по изучению английского языка, бюджет которой составит 170 тыс.долларов.

Напомним, сербские СМИ сообщили, что наемники одной из крупнейших в мире частных военных компаний (ЧВК) американской Blackwater принимали участие в протестах в Белграде, переросших в столкновения с полицией.

Ранее также сообщалось, что госдепартамент США намерен нанять специалиста, который поможет правительству Армении бороться с коррупцией. Ему предстоит сотрудничать с министерством юстиции республики и способствовать продвижению реформ.



