«МиГ» и «Сухой» вместе создадут истребитель шестого поколения

16.07.2020, 12:48, Новости дня

Разрабатывать боевой авиационный комплекс шестого поколения компании «МиГ» и «Сухой» будут вместе, сообщил генеральный директор компаний «МиГ» и «Сухой» Илья Тарасенко.

«Наши конкуренты – это американские и европейские авиапроизводители. И для поддержания уверенного лидерства в отрасли нам необходимо консолидировать лучшие компетенции, существующие сегодня в компаниях «МиГ» и «Сухой», и создать новые самолеты шестого поколения. Объединение потенциалов в рамках общих задач и общих целей – это колоссальная возможность сделать серьезный рывок. У зарубежных компаний таких возможностей уже нет», – передает РИА «Новости» слова Тарасенко.

Отвечая на вопрос, будет ли самолет шестого поколения совместной разработкой «МиГа» и «Сухого», собеседник агентства ответил утвердительно. «Да, это будет разработка дивизиона военной авиации ОАК», – отметил он.

По словам Тарасенко, перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) будет создан на базе МиГ-31.

«Хочу отдельно отметить уникальный самолет разработки КБ Микояна – истребитель-перехватчик МиГ-31. Этот самолет не имеет аналогов в мире. На его базе будет создан перспективный комплекс дальнего перехвата», – сказал он.

Тарасенко уточнил, что по итогам прошлого года комиссией Минобороны РФ были отобраны наиболее перспективные проекты этого авиационного комплекса, созданные в рамках научно-исследовательских опытно-конструкторских работ.

«Работы по данному направлению продолжаются», – добавил он.

Напомним, в сентябре 2019 года гендиректор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов рассказал, что работа над шестым поколением истребителей ведется в России, возможность пилотирования в них будет опциональна.



