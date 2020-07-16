 

Вице-премьер предложила «окрасить» штрафы за ущерб экологии

16.07.2020, 12:48, Новости дня

Обеспечение справедливого зачисления средств за причиненный экологический вред и соответствующий федеральный контроль станут логичным следствием усиления ответственности за ликвидацию последствий в случае экологических ЧС, сообщила заместитель главы правительства Виктория Абрамченко.

Предложения по изменению норматива зачисления средств в бюджет при возмещении вреда, причиненного водным объектам федеральной собственности, уже принят во втором чтении Государственной думой, сообщается в комментарии аппарата вице-премьера, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Изменения связаны с необходимостью обеспечить прозрачный и справедливый механизм выполнения обязательств компаний в зависимости от формы собственности объекта, которым нанесен вред, и усилением контроля со стороны федерального центра за выполнение работ по восстановлению экосреды. 

«При разборе участившихся в последнее время происшествий мы видим ветхую инфраструктуру, которая просто не модернизируется предприятиями. Отсутствие инвестиций и ответственного отношения компаний приводит к реальным экологическим последствиям и нанесению вреда федеральным водным объектам. Разумеется, в таком случае привлекаются федеральные ресурсы для оперативной локализации и ликвидации последствий. «Латать дыры» начинает федеральный бюджет», – сказала Абрамченко. 

По ее словам, штрафные санкции и последующие платежи должны справедливо возмещаться собственнику объекта, которому нанесен вред, но «средства должны быть «окрашены» и идти исключительно на решение экологических проблем. Существующий порядок этого не позволяет». 

Предлагаемые поправки позволят реализовать единый принцип – возмещение ущерба собственнику объекта. 

В случае нанесения вреда водным объектам, находящимся в федеральной собственности, средства в полном объеме будут перечислены в федеральный бюджет. По всем водным объектам, принадлежащим субъектам РФ или муниципалитетам, платежи целиком будут зачисляться в соответствующие бюджеты.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.





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