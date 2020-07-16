Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину лета

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16.07.2020, 12:48, Новости дня

Вторая половина нынешнего лета в РФ ожидается жаркой, однако перепады теплой и прохладной погоды будут чередоваться в течение всего сезона, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным. <…> Погода будет чередоваться», – передает ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, в частности в Москве погода приблизится к климатической норме к выходным. Однако уже к среде москвичей ждет очередное понижение температуры.

«Затем опять прогнозируется небольшое понижение температуры. <…> Такая умеренная погода в середине недели», – отметил метеоролог.

Вильфанд добавил, что продолжительный бархатный сезон прогнозируется на российских курортах в этом году.

«Можно говорить сейчас о продолжительном бархатном сезоне. <…> Прогнозируется <…> хороший бархатный сезон в сентябре и даже начале октября», – сообщил он.

По словам Вильфанда, на российских курортах будет часто наблюдаться антициклональный режим погоды. Это приведет к тому, что температура будет регулярно расти.

Напомним, ранее в четверг синоптики сообщали, что днем в Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют до 19 градусов тепла. В ночь на пятницу температура в столице опустится до 12 градусов, по области – до десяти.





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