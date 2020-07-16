Личное: Жалкие трусы

16.07.2020, 12:40, Разное

Пушкинская площадь в Москве проклята. Говорю, что вижу — сначала, в советские времена, там собирались спекулянты и диссиденты, потом через Тверскую поставили отвратительный общепит, а сейчас бегает школота.

Вчера, спустя две недели после принятия поправок, какому-то идиоту пришла в голову мысль, что нужно против них протестовать.



Фото: Варламов

Собралась сотня придурков, начали собирать подписи против всего плохого за всё хорошее, затем попёрлись на Петровку, где стали заваливались на мостовую.

Натурально — падали и лежали, как припадочные, несмотря на сырость. Свинья, как говорится, везде грязь найдёт.

Когда прибыла полиция, писи кинулись на неё — отбивали своих «мужчин». Ну, как мужчин? Эстрогеновых оладушков, способных лишь лежать на тротуаре.

https://t.me/lenamiro/6610

Всего свинтили около 30 человек.

https://t.me/lenamiro/6611

Вы знаете, вот лично меня это просто достало. То они Садовое своими «прогулками» перекроют, то лягут посреди мостовой. Придурки, хочу спросить их, вам чего нужно конкретно?

Нет, серьёзно, вы просто достали!

Вы месяц тусите на Патриках, не давая пройти. Вы шляетесь без масок, разнося заразу. Вы натурально мешаете людям, заваливаясь мешком с дерьмом на тротуар.

Почему бы вам не собирать подписи в Бутово?

Ссыте в Бутово? Боитесь, что туда полиция не успеет приехать, когда местные жители вам наваляют?

По этой причине вам нужно засрать своими вялыми телесами центр города? Или у вас есть ещё какая-либо причина, чтобы устроить свальный грех в общественном месте?