Мишустин пообещал решать задачу по улучшению жизни, опираясь на новую редакцию Конституции

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16.07.2020, 12:30, Новости дня

Российское правительство РФ будет решать задачу по улучшению жизни граждан, опираясь на новую редакцию Конституции, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Начиная заседание правительства в четверг, премьер отдельно остановился на задачах, которые президент Владимир Путин поставил перед кабмином в ходе недавнего заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Все действия правительства должны быть направлены на улучшение жизни людей. Этим приоритетом мы руководствуемся в борьбе с распространением коронавируса и по преодолению экономических вызовов, с которыми столкнулась наша страна. Будем решать эту задачу, опираясь на обновленную редакцию конституции, которую поддержали наши граждане», – сообщил Мишустин, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что правительство учтет новые ориентиры, в том числе поправки в конституцию, при работе по нацпроектам. «Мы учтем новые ориентиры при корректировке ключевых параметров национальных проектов, с учетом их продления до 2030 года определим на перспективу и ключевые точки роста», – сказал он.

Мишустин подчеркнул, что нужно проработать каждое направление так, чтобы люди увидели конкретный результат и отдачу от вложенных в нацпроекты средств и ресурсов. «Это стратегия и ответственность правительства в целом и персонально каждого министра и руководителя ведомства, в частности», – сказал премьер.

Ранее президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил администрации главы государства разработать проект указа, который определит национальные цели до 2030 года.





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