На границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия

16.07.2020, 12:25, Новости дня

На границе между Арменией и Азербайджаном, после непродолжительного затишья, утром в четверг возобновились боевые действия.

Каждая из сторон обвиняет другую в атаках на свои позиции и обстрелах населенных пунктов.

Минобороны Армении заявило, что армянские подразделения заметили передвижение противника в четвертом часу утра и смогли пресечь попытку диверсионного проникновения. «После ожесточенных боёв противник, понеся потери, был отброшен», – утверждают в Ереване. Там отметили, что огонь из миномётов и гаубиц вёлся по приграничным сёлам Айгепар и Мовсес. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, с армянской стороны потерь нет.

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявляет, что в утренние часы 16 июля армянские военные вновь попытались атаковать подразделения азербайджанской армии в направлении Товузского района госграницы. Утверждается, что Армения обстреляла из крупнокалиберного оружия и минометов села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Среди гражданского населения пострадавших нет, есть ли раненые среди военных – не уточняется.

Боестолкновения на границе между странами начались 12 июля и продолжались три дня. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу, отмечает «Интерфакс».

Между Баку и Ереваном много лет продолжается конфликт из-за Нагорного Карабаха – автономной области, объявившей в феврале 1988 года о выходе из состава Азербайджанской ССР. На линии соприкосновения в Карабахе и на участках границы между Арменией и Азербайджаном время от времени происходят вооруженные столкновения. Однако сейчас столкновения идут на участке границы, отдалённой от Карабаха.

В переговорах по мирному урегулированию конфликта Армении и Азербайджана в рамках Минской группы ОБСЕ участвуют Россия, США и Франция.