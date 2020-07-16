 

Судья Верховного суда Гинсбург выписана из больницы

16.07.2020, 12:25, Новости дня

Судья Верховного суда Рут Бейдер Гинсбург выписана из больницы и чувствует себя хорошо, сообщила представитель Верховного суда.

«Судью Гинсбург выписали из больницы. Она находится дома и чувствует себя хорошо», – заявила представитель суда Кэти Арберг.

87-летняя Гинсбург была госпитализирована с подозрением на инфекцию, после того как у нее поднялась температура и начался озноб. Во вторник ей провели процедуру «очистки стента желчного протока, установленного в августе прошлого года», сообщила Арберг.

У лидера либерального крыла Верховного суда Гинсбург возникало несколько проблем со здоровьем после ее назначения президентом Биллом Клинтоном в 1993 году. В частности, у нее четыре раза диагностировался рак.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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