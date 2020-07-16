Infiniti QX80: добрый великан

16.07.2020, 12:23, Разное

Несмотря на то, что мне больше нравятся седаны от Infiniti, чем внедорожники и кроссоверы, эта машина смотрится

исключительно ладно и гармонично. Может быть некоторые элементы слишком

округлы, на мой вкус, но нужно же и аэродинамике отдать дань, правда?

5,3 метра в длину, два в ширину и без малого два в высоту

(1,92). Впечатляет, правда? И никаким образом не связано с вашими комплексами.

Честно.

Лицевая часть Infiniti QX выражает все что угодно, но не агрессию.

Огромная решетка радиатора, модно зауженные фары и отлично сбалансированные

прочие элементы оформления, и все же чувство, как будто смотришь в лицо доброму

великану, правда 🙂

22-дюймовые диски смотрятся уместно, и меньший диаметр вызывал бы вопросы.

Корма, на мой взгляд, могла быть и чуть сложнее, но

гармонии облика это все равно не нарушает.

Внутри это диван на колесах. Не секрет, что Infiniti – бренд, который был изначально ориентирован на

США, и брал пример с роскоши и оформления американских машин. Разница между

салоном автомобиля бизнес-класса и салоном Infiniti QX80 такая же, как между бизнес

классом и первым классом, когда едешь в Питер на Сапсане, разве что напитки не

разносят (хотя это можно легко устроить, с учетом количества свободного места в

салоне).

Максимализм в действии, огромные два кресла в среднем

(еще не заднем) ряду разделены громадным подлокотником, он же контейнер для

хранения.

При всем ощущении роскоши и удобства, которое создает

разделитель сидений, здесь есть два очевидных минуса: во-первых, при желании

пообниматься с соседкой по салону, вам придется сажать ее на подлокотник, что

потребует определенных акробатических навыков с ее стороны.

Во-вторых, для того, чтобы поспать поперек салона,

акробатические навыки потребуются уже вам, так как убрать этот разделительный

элемент интерьера получится только при помощи болгарки. Но не отчаивайтесь,

ведь у нас есть еще и третий ряд сидений.

Обзор в салоне шикарный. Высоко сижу, далеко гляжу – это

как раз про Infiniti QX80. Боковые стойки толстоваты, поэтому нужно быть

внимательнее на перекрестках и пешеходных переходах. Отдельно отмечу отличную шумоизоляцию. Это очень важно

для комфорта.

Вместе со всем японским автопромом Infiniti не торопится переходить на ЖК-дисплей на месте

приборной панели, ориентируясь пока на традиционную консервативную “приборку”

со стрелками.

Да и дисплей мультимедийной бортовой системы не поражает

размерами или высоким разрешением. Компенсируется ли это двумя экранами в

подголовниках передних кресел? Вам решать. “Веди машину, а мы пока кино

посмотрим”. Мир несправедлив.

5,6-литровый двигатель. V8. 405 лошадиных сил и разгон до сотни за 7,5 секунд (что для такого

огромного автомобиля – невероятно быстро). Удивителен и очень плавный ход: передачи

переключаются практически незаметно, что делает поездку очень ровной.

Теперь о подвеске. Во время движения возникает ощущение,

как будто сидишь на диване. Который установлен на лодке. Которая плавает в

желе. Я к тому, что с непривычки в этой машине может укачать. Из-за высокого

центра тяжести любое перестроение нужно производить очень аккуратно машина

валкая, и управляемость на высоких скоростях из-за этого страдает.

Переключение подвески в спортивный режим проблемы

практически не решает. Это все-таки здоровенный внедорожник, со своими плюсами

и минусами, и ездить на нем нужно плавно, чтобы окружающие не волновались. Как

минимум, за свою безопасность.

Вне дороги QX80 едет более чем уверенно.

Клиренс в 23(!) сантиметра позволит не зацепить днищем практически все, что

может помешать проезду, а умная система, реагирующая на состояние дороги,

автоматически включит все необходимые блокировки и перераспределения, которые

могут понадобиться, чтобы преодолеть данный участок дороги. Вкалывают роботы,

счастлив человек.

Акустическа система 5.1 от Bose дарит нам музыку из 15 динамиков, которыми оснащен салон Infiniti QX80. Звук слегка жирноват, как и должно быть у машины, ориентированной на

американский рынок. Для повышения разборчивости можно добавить на “единичку”

верхних частот на эквалайзере или включить режим Surround, так как он разделяет сцену звучания, фокусируя вокал на

передней колонке.

Если бы в багажнике этого автомобиля не поместилась

гитара, это было бы восьмым чудом света. Пресса, внеочередная сессия ООН, люди

съезжаются со всех концов планеты и стоят в десятикилометровых очередях за

билетами. Но нет. Гитара поместилась.

Более того, в процессе укладки гитары в салон

обнаружилась самая главная для меня ценность сидений заднего третьего ряда: их

можно сложить. Так как я не подрабатываю (пока) водителем маршрутки, больше

двух человек в этой машине не сидело за все время тест-драйва, поэтому из

небольшого, по сути, отсека для багажа можно сделать большой, всего лишь нажав

на специальную кнопку. Из соображений удобства кнопка эта размещена на панели

багажного отделения, хотя я бы разместил у водителя, на случай, если пассажиры заднего

ряда плохо себя ведут.

Infiniti QX80 впечатляет. Как размерами, так

и содержанием. Цена на автомобиль, кстати, на удивление невысока, если

сравнивать с конкурентами: от 4,9 млн рублей за базовую версию, которая по

комплектации получается более чем вкусной: 5,6-литровый двигатель, кожаная

обивка сидений (да-да, с той самой ромбовидной отстрочкой), VGA-дисплей с маршрутным компьютером и… список продолжается

до бесконечности. Приятно, что в него входят позиции, за которые у других марок

приходится серьезно доплачивать. Например, запоминание профилей водителя (с

положением сидений) при помощи электронного ключа и бесконтактный доступ. В общем, мне машина понравилась. А вам?

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru