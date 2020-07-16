Собянин оценил вероятность нового карантина в Москве из-за коронавируса

16.07.2020, 12:23, Разное

Нового карантина в Москве с большой вероятностью удастся избежать, считает Собянин. При этом он отметил, что риски в связи с распространением коронавируса сохраняются. “Надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки”, – сказал градоначальник в интервью радио “Комсомольская правда”.

По России инфекция распространяется не так, как в пределах столицы, отметил Собянин. Коронавирус попал в Москву, заболеваемость достигла пика, затем началось падение. В целом по стране инфекция распространяется постепенно и охватывает один регион за другим.

Собянин указал на отличия в “поведении” коронавируса в Москве и области. По его словам, Подмосковье COVID-19 захватывает с задержкой в несколько недель.

Ранее мэр столицы исключил возможность второй волны коронавируса в Москве в ближайшее время. Он напомнил, что пик эпидемии пройден, к тому же у многих горожан сформировался иммунитет.

Напомним, что карантин из-за коронавируса в Москве был введен 30 марта. Покидать дома запрещалось, если целью не были поездки на работу, походы в магазин и аптеку, обращения за медицинской помощью.

Как сообщала заммэра Анастасия Ракова, иммунитет к коронавирусу выработался более чем у 20% москвичей. Жители столицы могут сдать бесплатный тест на определение инфекции и антител.