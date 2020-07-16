 

Рада назначила нового главу Антимонопольного комитета Украины

16.07.2020, 12:20, Новости дня

Верховная Рада Украины 16 июля назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета Украины. Как сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”, за ее назначение проголосовали 255 народных депутатов.

С сентября 2019 года Пищанская занимала должность первого замглавы АМКУ, с 3 июля, когда Верховная Рада уволила Юрия Терентьева с должности руководителя Антимонопольного комитета, она временно исполняла обязанности председателя ведомства.

Пищанская окончила Криворожский технический университет по специальности “промышленное и гражданское строительство”, в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете. До назначения в АМКУ работала в “АрселорМиттал Кривой Рог” и “Метинвест Холдинге”. Кроме того, она была директором ООО “Закупочные решения” и коммерческим директором ООО “СТЭМ Инжиниринг”.

СМИ накануне назначения писали, что президент Украины Владимир Зеленский якобы переписал бизнес в Италии на сестру Пищанской Светлану.

“Я – сестра Светланы Пищанской. Но хочу отметить, что информация подается в несколько искаженном виде. Особенно относительно переписывания какого-то имущества. Если посмотреть открытые источники, декларацию, то можно увидеть совсем другую картину”, – говорила она.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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