Рада уволила главу аппарата парламента. По данным СМИ, он должен был следить за Разумковым для Банковой

16.07.2020, 12:20, Новости дня

Верховная Рада Украины уволила Вячеслава Штучного с должности руководителя аппарата парламента. Как сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”, такое решение было принято на заседании 16 июля.

Проект постановления об отставке Штучного поддержали 307 народных депутатов.

Штучный стал руководителем аппарата Рады 20 сентября 2019 года.

В конце июня 2020 года “Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что амбиции спикера парламента Дмитрия Разумкова “не дают покоя” Офису президента. Чтобы контролировать его действия, Банковая якобы назначила в Верховной Раде “смотрящего”, им стал Штучный. Разумков собирался уволить главу аппарата, но окружение президента заступилось за него, писало издание.

Накануне нардеп от “Слуги народа” Александр Качура сообщил, что Штучный подал заявление об отставке в связи с назначением на другую должность.