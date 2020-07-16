Семь областей Украины не отвечают условиям ослабления карантина – Минздрав

16.07.2020, 12:20, Новости дня

По состоянию на 16 июля в Украине семь областей не отвечают условиям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни и в Закарпатье, а также в Харьковской области.

Негативная динамика наблюдается в Винницкой и Черновицкой областях.

Закарпатье остается единственным регионом страны, где превышены допустимые нормы загруженности больниц, а в Донецкой и Черниговской областях проведено недостаточно лабораторных тестов на COVID-19.

Киев из-за негативной динамики также не соответствует требованиям смягчения карантинных ограничений.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 848 человек. С начала эпидемии COVID-19 был диагностирован у 56 455 человек, 28 931 из них уже выздоровел, 1445 – умерли.