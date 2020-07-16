 

Заврались… Разница — в 50 раз!

16.07.2020, 12:21, Разное

Чиновники настолько заигрались статистикой по ковиду, что вообще «потеряли берега». И от того, что они заявляют — не знаешь смеяться или плакать.

Глава Роспотребнадзора Попова на заседании оперштаба по ковиду, 15 июля 2020: На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%.

Это очень странная цифра. Даже в Москве — лидере в стране по заболеваемости к-вирусом в стране — иммунитет обнаружен у 21,7% горожан.

Значит эпидемия ударила по другим регионам страны еще сильнее? И это прошло незамеченным, в отличие от Москвы? Как такое возможно?

А вот другое заявление Поповой: самые высокие показатели наблюдаются у детей в возрасте до шести лет — 42% от числа обследованных, 38% — у детей от семи до 13 лет.

Это значит, что почти половина российских детей переболела ковидом? И ясли и детские сады стали настоящим рассадником болезни, из них дети тащили болезнь домой и заражали родителей? Что за чудовищное разгильдяйство в дошкольной системе образования и начальной школе? Кто за это должен ответить?

А может все на самом деле проще? Цифра выдумана. Взята с потолка, неправильно экстраполирована на всю страну. Похоже, что именно так все и было.

Ведь исследования проводились всего в 3 регионах — Питере, Хабаровском крае и Тюменьской обл. При этом в Питере иммунитет составил всего 8%. Даже страшно подумать, какие цифры переболевших должны быть в двух других регионах… И как они были агрегированы и по каким правилам статистики и социологии выданы за цифры для всей страны…

Ситуация дичайшая:
– по официальной статистике в стране 753 тыс.заразившихся,
– по данным Поповой, переболело к-вирусом уже 38,1 млн. россиян.

Разница — в 50 раз!

Одно из двух: или цифра в 26% – чудовищная ложь, или чудовищную правду об уровне реальной заболеваемости в стране власти скрывали все это время.

Хотя почему одно из двух? Мы считаем, что сразу оба. И «поздравляем соврамши» Попова нагло выдает желаемое за действительное и говорит то, что хочет услышать президент, совершенно не заморачиваясь соответствием ее заявлений действительности. И официальный уровень заболеваемости в стране занижен на порядок.

СерпомПо





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