Песков назвал Сафронова талантливым журналистом

16.07.2020, 12:16, Новости дня

В Кремле знают Ивана Сафронова как талантливого журналиста, но меру пресечения назначает суд, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случаев совершенно неважно, что считают в Кремле. В Кремле не правомочны избирать меру пресечения, и не Кремль принимает решение, содержать человека под стражей или выпускать. Это решение может принять только суд», – сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас держать по арестом Сафронова.

Отвечая на вопрос, можно ли поручиться за Сафронова, по мнению Кремля, Песков сказал, что вопрос скорее носит эмоциональную окраску, передает РИА «Новости».

«Мы его хорошо знаем, мы не один год с ним вместе работали. Он работал в пуле, когда Путин был премьер-министром, потом, когда Путин опять вернулся в президентское кресло, он работал. Действительно, мы знаем его как очень талантливого, хорошего журналиста», – добавил пресс-секретарь главы государства.

В Мосгорсуде в четверг проходит рассмотрение жалобы на арест Сафронова. Он доставлен в суд, заседание будет проходить в закрытом режиме. Полицейские усилили меры безопасности у здания Мосгорсуда. У здания дежурит автозак, территорию суда патрулируют наряды полиции.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.