 

Суд признал арест Фургала законным

16.07.2020, 12:08, Новости дня

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.

«Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения», – огласил решение судья, отклонив апелляционную жалобу адвоката Фургала, который просил освободить его из СИЗО.

Заседание прошло в закрытом режиме, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово». 

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.





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