Песков прокомментировал сообщения о назначении врио главы Хабаровского края

16.07.2020, 12:08, Новости дня

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать кадровые слухи о возможном назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.

«Когда будет принято решение, будет подписан соответствующий указ главы государства. Как вы знаете, указ до сих пор не публиковался», – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, соответствует ли действительности появившаяся информация о назначении врио главы Хабаровского края Дегтярева.

Кроме того, Песков отметил, что в Кремле «кадровые слухи никогда не комментируют», передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.