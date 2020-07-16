 

Шепелев не пускал к больной раком Фриске ее подругу Ольгу Орлову

16.07.2020, 11:53, Разное

Российская певица Ольга Орлова призналась, что пока ее подруга Жанна Фриске лечилась от рака в США, к ней никого не пускал ее гражданский муж Дмитрий Шепелев. Об этом исполнительница пояснила в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».
Изначально Ольга Орлова даже не знала, что Жанна Фриске серьезно больна, она просто перестала отвечать на СМС. О недуге певицы ей рассказали родственники Фриске. Орлова была готова сразу же отправиться в США, чтобы поддержать подругу, но Дмитрий Шепелев оказался против любых визитов. Он не позволял супруге устанавливать с кем-либо контакт.

Однако Жанне Фриске удалось написать письмо подруге, после чего та сразу же к ней приехала. По словам Ольги Орловой, ее подруга сильно изменилась внешне, но внутренне она осталась прежней. Певица даже на 5 минут закрылась в туалете, чтобы выплакаться после невероятного зрелища. Спустя пять лет после кончины Фриске Орлова не удаляет телефонный номер подруги, ее СМС и электронные письма.





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