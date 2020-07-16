Адвокат: Выводы в деле Сафронова содержат формальные перечни сведений о гостайне

16.07.2020, 11:52, Новости дня

Заключения специалистов в деле советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, основываются на формальных перечнях сведений о государственной тайне, сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Заключения специалистов в деле Сафронова основываются на формальных перечнях сведений о гостайне, которые есть в каждом ведомстве», – сказал он, передает ТАСС.

Он также отметил, что информация о передаче Сафроновым сведений, содержащих государственную тайну, чешским спецслужбам была передана из СВР.

«Есть сообщение СВР о том, что неназванное лицо, которому Сафронов передал информацию, имеет отношение к чешской спецслужбе. Оно подписано генералом без указания фамилии», – сказал адвокат.

Павлов также уточнил, что уголовное дело в отношении советника главы Роскосмоса ведут 10 следователей ФСБ. «Группу возглавляет известный следователь Александр Чабан, ведущий также дело тяжелобольного ученого Кудрявцева», – сказал защитник.

Кроме того, уголовное дело Сафронова насчитывает уже восемь томов. «На столе следователя уже не семь, а восемь томов», – сказал адвокат, добавив, что суть обвинения до сих пор непонятна. «Оно по-прежнему не конкретизировано, звучит как раньше», – сказал он.

Павлов сообщил, что следователь пока не ответил на ходатайство защиты о конкретизации обвинения, но, как правило, такие ответы посылаются почтой.

Он также отметил, что заседание в Мосгорсуде по жалобе на арест Сафронова проходит в закрытом режиме. «Наше ходатайство о том, чтобы процесс прошел в открытом режиме, судом отклонено», – сказал Павлов. Вместе с тем за Сафронова уже поручились более 25 журналистов и руководителей СМИ. «Все поручительства и характеристики приобщили к материалам дела, прокурор против этого не возражал. Характеристика из Роскосмоса тоже приобщена», – сообщил Павлов.

В Мосгорсуде в четверг проходит рассмотрение жалобы на арест Сафронова. Он доставлен в суд, заседание будет проходить в закрытом режиме. Полицейские усилили меры безопасности у здания Мосгорсуда. У здания дежурит автозак, территорию суда патрулируют наряды полиции.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.