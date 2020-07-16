Палестина пропала с карт Google

16.07.2020, 11:52, Новости дня

Карты американских корпораций Google и Apple перестали отображать Палестину.

При поисковом запросе «Палестина» в картах отображаются соседние государства, однако названия Палестины на карте нет, передает РИА «Новости».

Единственной компанией, которая сохранила на своих картах Палестину, является российский «Яндекс».

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Google может рассорить Грузию и Азербайджан из-за спорного участка границы, затрагивающего монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи.