Закладку боевых кораблей для ВМФ с участием Путина перенесли
16.07.2020, 11:48, Новости дня
Церемония закладки новых кораблей для военно-морского флота, которая должна была состояться 16 июля при участии президента РФ Владимира Путина в Керчи на судостроительном заводе «Залив», перенесена на другую дату, сообщили в пресс-службе завода.
«Мероприятие перенесено на другую дату», – цитирует «Крыминформ» представителя завода.
Причины переноса мероприятия, а также новая дата его проведения не уточняется.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России.
Источник в судостроительной отрасли сообщал, что будут заложены два универсальных десантных корабля проекта 23900, после церемонии раскроют их тактико-технические характеристики.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие универсальные десантные корабли будут построены в России.
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