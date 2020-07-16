 

Закладку боевых кораблей для ВМФ с участием Путина перенесли

16.07.2020, 11:48, Новости дня

Церемония закладки новых кораблей для военно-морского флота, которая должна была состояться 16 июля при участии президента РФ Владимира Путина в Керчи на судостроительном заводе «Залив», перенесена на другую дату, сообщили в пресс-службе завода.

«Мероприятие перенесено на другую дату», – цитирует «Крыминформ» представителя завода.

Причины переноса мероприятия, а также новая дата его проведения не уточняется.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России. 

Источник в судостроительной отрасли сообщал, что будут заложены два универсальных десантных корабля проекта 23900, после церемонии раскроют их тактико-технические характеристики. 

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие универсальные десантные корабли будут построены в России.





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