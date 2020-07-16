Мнение: Скорпион во лбу: портрет герцогини Елизаветы Гонзага кисти Рафаэля (продолжение)

16.07.2020, 11:42, Разное

НАЧАЛО ТУТ.

…Отсутствие у Елизаветы детей было общеизвестной и большой проблемой. Муж герцогини страдал каким-то видом полового бессилия. Неизвестно, благоприобретенным или врожденным – современники считали, что на него навели чары (а не называли какую-нибудь венерическую болезнь, чего в ту пору не стеснялись). Гвидобальдо был серьезно болен вообще целиком – уже к 20 годам его так «разбила подагра», что он, по свидетельству Кастильоне, не мог ни стоять, ни ходить, и все время страдал от непереносимых болей.

Слева: портрет супруга, герцога Гвидобальдо да Монтефельтро, также кисти Рафаэля. Он считается парным к портрету жены, хотя картины имеют разные размеры.



Непонятно, был ли их брак консуммирован. Елизавета хранила верность своему мужу во всех смыслах – так, пока не распространились слухи о бессилии супруга, она позволяла верить, что бесплодием страдает именно она, спасая его репутацию. Первым прямым текстом об импотенции герцога написал Пьетро Бембо в «Guido Ubaldo Feltrio deque Elisabetha Gonzaga Urbini Ducibus» (1508).

Хотя это пытались скрывать, правда вышла наружу и стала важным политическим фактом. Папа Александр VI Борджиа, желая юридически подчинить уже захваченное Урбинское герцогство, пытался склонить Гвидобальдо к аннулированию брака по данной причине – чтобы тот принял кардинальскую шапку, а папа – его земли. Но Гвидобальдо и крайне преданная ему супруга были стойки и не поддались нажиму – и это в итоге принесло им пользу: они вернули свои земли после конца рода Борджиа. Гвидобальдо умер в 35-летнем возрасте, герцогство он оставил сыну своей сестры Франческо делла Ровере, однако Елизавета была регентом до достижения племянником 25-летия. Сама она, как доказывает ее переписка, при этом тоже была не очень здорова – и об этом можно догадаться по ее лицу.

Симона Коэн задается резонным вопросом: портрет написан 16 лет спустя после свадьбы, к этому времени бесплодность попыток зачатия в этом браке уже была всем очевидна. Носить талисман, увеличивающий фертильность, было бы бессмысленно. Она считает, что скорпион здесь имеет аллегорическое значение, а не является амулетом. По ее мнению, со временем для герцогини скорпион стал символом ее целомудрия.

В подкрепление этой идеи Коэн приводит медаль с изображением герцогини (атт. Адриано Фьорентино, 1495-1499), где на обороте ее профильного портрета изображена обнаженная женская фигура и нечто в небесах. Этот сюжет принято трактовать как Данаю и золотой дождь. В концепции Ренессанса Даная воспринималась как своего рода аналог Девы Марии – она оставалась непорочной, несмотря на свою беременность.

Думаю, если эта трактовка верна, то факт, что герцогиня выбрала подобный рисунок для реверса, может быть свидетельством ее любви играть с амбивалентными символами помимо скорпиона – Даная одновременно служила и аллегорией Похоти, luxuria (поэтому ее любил Тициан).

БРИЛЛИАНТ В КЛЕШНЯХ

Скорпион тащит что-то в клешнях, подобно тому, как египетский скарабей держит знак солнца. Искусствоведы Уффици пишут[16], что тут важно, что важно, что он идет в сочетании именно с бриллиантом (огранка простая, ранняя — "таблицей"). Из-за своих физических качеств алмаз был символом силы и твердости, тут, по их мнению, он также может быть знаком острого интеллекта герцогини. На фрагменте мы видим, однако, зеленый цвет – обычное дело, краски на старых картинах жутко темнеют и меняют оттенки.

Реплика украшения, сделанная для выставки (источник).

Авторы взяли зеленый камень, не приняв во внимание потемнение красок со временем.



Реплика, сделанная фирмой Пестелли в линии "Уффици" (источник).

Тут почему-то камень вообще забыли.



Магия, суеверия, астрология, играли большую роль в повседневной жизни ренессансных аристократов. Известно, что символика скорпиона ими использовалась. К примеру, Камилло Леонарди сообщал[17], что камни, на которых были выгравированы изображения скорпионов, могли превратить врага в доброжелателя – даже если ты просто запечатал письмо такой резной печатью, а человек потом сломал эту восковую печать.

Кольцо-печатка из яшмы, 18 век, Европа. V&A



Бриллианты же, по его сообщению, умеют отгонять врагов. Известно, что жизнь урбинского двора диктовалась астрологией – например, венчание герцогини с супругом отложили из-за неблагоприятного гороскопа. Библиотека герцогского дворца содержала много оккультных, каббалистических сочинений[18].

Симона Коэн, тем не менее, считает, что камень на картине – топаз, сапфир, берилл или аквамарин, а не бриллиант. Однако доверять, я думаю, стоит, тем, кто непосредственно работает с вещью. Другие исследователи, например, Луиза Каподечи, тоже называют камень бриллиантом. Также Каподечи напоминает о странном узоре из полосок на платье герцогини и предполагает, что он может быть связан с тогдашними методами записи нот или с исследованиями золотого сечения. Псевдо-куфическая вышивка на вороте платья, по ее мнению, может иметь оккультный смысл – их использование в искусстве иногда имело магическое значение. Считалось, что подобные священные письма должны оставаться непостижимыми для мирян. Корнелий Агриппа объяснял, что в них содержатся тайны богов и имена планетных духов[19]. (Впрочем, в живописи такой шрифт чаще всего встречается в вышивке, украшающей облачения Мадонн).

Devise du Silence. Mantoue, Palazzo Ducale, voûte de la grotta.



Версий насчет скорпиона герцогини вообще множество. Вот еще несколько коротко: Патриция Кастелли предполагает, что этот талисман может принести победу, наслать болезнь, а также имеет злой символизм[20]. Лучано Чеккарелли в своем исследовании фокусируется на связи между знаком зодиака, числом 8, и двумя арканами таро – Правосудие и Башня[21]. Скорпиона Елизаветы также трактуют как знак поражения Чезаре Борджиа и возрождения Урбинского герцогства[22].

ДИАЛЕКТИКА

Возвращаясь к символу острого интеллекта: же в то время скорпион являлся атрибутом «искусства спорить» (Диалектики – одного из очень важных тогда Семи Свободных искусств), искусства, которым герцогиня тоже славилась. Увы, статей, посвященных трактовке атрибута герцогини с этой стороны практически нет – исследователям гораздо интереснее углубляться в астрологию и оккультизм.

Тем не менее, обозначение аллегории Диалектики/Логики с помощью скорпиона было достаточно популярным в ренессансном искусстве. Оно встречается во фресках, росписях сундуков-кассоне, надгробиях (например, фреска Андреа Бонайути «Семь свободных искусств» в Капелле испанцев, Санта Мария Новелла (1365–1367); кассоне работ Джованни дель Понте (ок. 1435, Прадо) и Ло Скеджа (ок. 1460, Национальный музей искусств Каталонии), фреска Боттичелли «Лоренцо Торнабуони и Свободные искусства» с Виллы Лемми (1483-6, Лувр)[23], Антонио Поллайоло «Надгробие папы Сикста IV (1484-6, Базилика св. Петра)[24].

Боттичелли. "Грамматика представляет юного Лоренцо Торнабуони Благоразумию и другим свободным искусствам".



Также Диалектику/Логику обозначало другое животное, которое жалит и угрожает – змея (очевидно, это шло из-за связи с богиней мудрости Афины, с которой были связаны змеи), иногда не одну, а две. Кроме того, ее атрибутами были жабы, паук и паутина (ее изображали как Арахну) и небольшие дракончики (быть может, так трактованы скорпионы?); а также птица (сорока?) и Аристотель.

Использование скорпиона как атрибута Диалектики/Логики идет, судя по всему, с концепции, предложенной в 12 веке теологом и поэтом Аланом Лилльским[26]. Коэн предполагает, что это было сделано опять-таки под влиянием астрологического значения скорпиона[27]. Алан Лильский ввел обозначение Логики этим насекомым в своей поэме «Антиклавдиан» – она держит в его тексте в одной руке букет из цветов, а в другой – скорпиона (то есть в одной руке у нее хорошее – а в другой плохое). Исследователи творчества Данте предполагают[28], что Алан взял описание Диалектики из сочинения о Семи свободных искусствах «О бракосочетании Филологии и Меркурия» (III, I) Марциана Капеллы (V век н.э.), где ее олицетворяет Минерва со змеей и крюком. Они считают, что Алан заменил змею на скорпиона, поскольку оба этих гада являются атрибутами римского бога Меркурия. Действительно, иногда Диалектика изображается и с кадуцием (жезл Меркурия со двумя змеями).

Есть и другие произведения искусства, показывающие связь скорпиона с женскими фигурами — аллегориями сил и умений разума.

На майоликовом блюде из Кафаджиоло изображена женщина, в руках которой щит, украшенный эмблемой скорпиона (худ. Мастер папской процессии, 1500-1520, Музей Виктории и Альберта, инв. C.2127-1910). Считается, что это аллегория Философии, возможно, как персонификации Артемиды[29].

В греческой мифологии скорпион атакует похотливого Ориона, гонящегося за Артемидой. Богиня потом превратила Ориона и скорпиона в созвездия (отсюда поговорка «когда Скорпион поднимается на востоке, Орион спешит скрыться на западе»). Описание блюда на сайте музея гласит[30], что художник взял фигуру из серии флорентийских гравюр, называемых «Тарокки Мантеньи». Действительно, в колоде есть такая гравюра, но щит Философии там украшен змееголовым горгонейоном (как и положено Афине), а вот Логика на соседней карте держит дракончика.

Таким образом, очевидно, что среди ассоциаций, связанных со скорпионом, есть отдельный сегмент, связанный с умом, остроумием – богиней Афиной (хозяйкой змей и горгонейона), и покровительствуемыми ею науками – Диалектикой, Логикой и Философией. Это лишь один из сегментов – другие, полностью негативные, я в данном тексте их не рассматриваю (смерть; скорпион = Иуда Искариот, потому что кусает предательски; также скорпионы = это вообще евреи).

И СНОВА ГЕРАЛЬДИКА

В коллекции музея Виктории и Альберта есть еще одно блюдо (инв. 650-1884), где скорпион на щите – главный сюжет, но причины его создания и истоки иконографии не объяснены. Любопытно, что оно предположительно происходит из Урбино, хотя и подписано 1544 годом, два десятилетия спустя после смерти урбинской герцогини.

Помните, я упоминала в начале о том, что скорпион был личной эмблемой бедного кузена герцогини? Как пишет биограф правнука ее брата – Винченцо Гонзага, герцога Мантуи (1562-1612), его семейной апотропической (защитной) эмблемой тоже был скорпион[31]. Биограф ссылается на недоступную мне итальянскую статью[32], в которой будто бы указано, какое большое значение скорпион имел для геральдики рода Гонзага – однако ни в одном из исследований портрета эта мысль больше не возникает. Возможно, биограф ошибся в своем прочтении чужой статьи, и кроме Елизаветы и бедного кузена там никто больше не упоминается. Но вдруг еще кто-то его любил, и это все-таки фамильная эмблема Гонзага?

Мне кажется, форма изображения скорпиона на картине тоже геральдическая – клешнями вверх. Например, на гербе южной итальянской провинции Тренто он держит ими корону – как на портрете камень.

Кроме того, в геральдике скорпион символизирует «человека, который не прощает» (l'uomo che non perdona[33]), что, как мне кажется, прекрасно подходит к личности герцогини (и выражению ее лица). Если удастся обнаружить другие свидетельства о любви рода Гонзага к скорпиону как к геральдическому символу, это сделает загадку атрибута на портрете герцогини более прозрачной.

Однако эта версия, как и все имеющиеся другие на настоящий момент, остаются равно бездоказательными. Склонить чашу весов может лишь обнаружение дополнительных свидетельств XVI века с конкретными фактами.

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Что бы ни обозначал скорпион на лбу герцогини, однако «фронтальное положение и порождающая ассоциации форма украшения становится частью немого, но прямого диалога между моделью и зрителем, превращая этот орнамент в вид угрозы, обещание ядовитых и режущих актов мести любому, кто может посметь атаковать владельца», подытоживает автор описания на сайте Уффици.

В итоге эффект оказывается не только символическим, понятным лишь ренессансным эрудитам, но и психологическим, понятным каждому и сегодня. Скорпион на челе герцогини будто придает своей обладательнице особую силу и царственность, он излучает угрозу и транслирует доминирование своей владелицы, одновременно защищая ее – как кобра на урее фараона.

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ПРИМЕЧАНИЯ

[16] https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions/jewels-in-the-uffizi

[17] Camillo Leonardi, Speculum lapidum, Venise, 1502

[18] Capodieci. Ibid.

[19] Capodieci. Ibid.

[20] M. G. Ciardi Dupré (dir.), L’Oreficeria nella Firenze del Quattrocento, cat. expo. (Florence, Santa Maria Novella, 1977), Florence, 1977, cat. 240, p. 356.

[21] Luciano Ceccarelli, Lo scorpione di Elisabetta // MCM, 46, 1999, p. 26-28; «Non mai». Le «imprese» araldiche dei Duchi d’Urbino, gesta e vicende familiari tratte dalla corrispondenza privata, Urbino, 2002, p. 82-87

[22] Il Cammeo Gonzaga. Arti preziose alla corte di Mantova, cat. expo. (Mantoue, Fruttiere di Palazzo Te, 2008-2009), Milan, 2008, note 4, cat. 2, p. 259

[23] Marcel Bulard, Le Scorpion: Symbole du people juif dans l'art religieux des XIVe, XVe, XVIe siècles. Paris: E. de Boccard, 1935, pl X.

[24] Cohen (2018)

[25] Apollo, 1976. V. 22. P.97.

[26] Alanus de Insulis, Anticlaudianus, in Migne, P.L., CCX, col. 509; Alan of Lille, Anticlaudianus or The Good and Perfect Man, trans. & comm. by J.J. Sheriden, Toronto, 1973, Bk.III, 91-2.

[27] Cohen (2008)

[28] Giuseppe C. Di Scipio, Aldo Scaglione. The Divine Comedy and the Encyclopedia of Arts and Sciences: Acta of the International Dante Symposium, 13 16 Nov. 1983, Hunter College, New York. John Benjamins Publishing, 1988. P. 46-47.

[29] Jutta-Annette Page. Ibid.

[30] http://collections.vam.ac.uk/item/O161898/dish-painter-of-the/

[31] Valeria Finucci. The Prince's Body. Harvard University Press, 2015, P. 148

[32] Paola Goretti. Limatura della luna argentea: La scienza dei magnifici apparati fra malinconia, vestiario e vaghezze d'antico // La Celeste Galeria: le raccolte, catalogo della mostra. ed. R. Morselli. Mantova, 2002. 185-211.

[33] Nel Mondo degli animali, 1966. Volume 5. P. 194