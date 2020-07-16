Анонсирован старт нового этапа конкурса «Цифровой прорыв»

16.07.2020, 11:30, Новости дня

В августе стартует региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», в рамках которого пройдет серия из восьми хакатонов. IT-специалисты со всей страны будут в прямом эфире создавать технологии, направленные на решение актуальных проблем регионов.

Лучшие решения будут реализованы. Общий призовой фонд этапа – 24 млн рублей. Первое соревнование пройдет в Ростове-на-Дону 21 августа, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

За 48 часов участникам предстоит создать рабочий прототип цифрового продукта по заданиям от крупнейших коммерческих и государственных организаций.

Отмечается, что предшествующие региональному этапу онлайн-хакатоны и онлайн-чемпионат показали хорошую альтернативность очному формату испытаний в период коронавируса. Поэтому в условиях сохраняющихся рисков принято решение провести для соревнующихся и региональный этап в дистанционном режиме. Кроме того, это позволит большему числу IT-специалистов из любого субъекта страны присоединиться к проекту.

В то же время, региональный этап не полностью заочный и будет отличаться смешанностью форматов. Он будет представлять собой микс онлайн и офлайн: конкурсанты проходят испытания полностью на дистанте, но в каждом регионе будет создан центральный цифровой хаб с мультимедийной студией. В них будет организована командная работа трекеров и экспертов конкурса с соблюдением всех мер предосторожности. Они на месте будут выходить в прямые эфиры, вместе помогать участникам успешно пройти конкурсные испытания, поддерживать, оценивать и подсказывать.

Такой центр будет замыкать на себе весь конкурсный процесс в регионе, объединит участников, экспертов, трекеров и партнеров проекта.

Победители разделят денежные призы, получат возможность попасть в финал «Цифрового прорыва» и выиграть гранты от партнеров конкурса. Лучшие решения будут сопровождаться вплоть до внедрения.

«При постановке задач мы в первую очередь ориентируемся на решение актуальных проблем регионов. Для нас важно дать участникам возможность не только заявить о себе, найти полезные связи и научиться работать в команде, но и напрямую влиять на цифровое развитие страны. Поэтому мы даем только реальные кейсы и помогаем командам доводить лучшие проекты до реализации. Хакатоны пройдут в восьми крупнейших региональных IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По итогам конкурса организаторы создадут официальный кадровый резерв российского рынка IT – для каждого заинтересованного участника будет сформирован персональный профиль с учетом основных компетенций, профессиональных интересов и гибких навыков. Информация будет доступна крупнейшим работодателям страны.

Каждое кейсовое задание – расширенное описание реальной проблемной ситуации. В числе направлений – большие данные и искусственных интеллект, кибербезопасность и образование, цифровая трансформация, инфраструктура и связь, инновации и импортозамещение и другие актуальные тематики.

В рамках обучения участников и их погружения в тематику кейсов в прямом эфире в часовом поясе региона будут проходить вебинары, круглые столы и интервью с ведущими экспертами по цифровой экономике. Защита проектов и торжественная церемония награждения также пройдут в формате онлайн. Присоединиться к трансляции на площадке РИФ.онлайн смогут все заинтересованные слушатели.

«Этим летом в рамках IT-марафона нам удалось провести уже два хакатона, оба – полностью в онлайн-формате. Вопреки опасениям, нам удалось не просто сохранить и передать хакатон-атмосферу, но и усилить ее, создав уникальную коммуникационную экосистему, позволившую взять лучшее из офлайна и использовать онлайн в полную силу. Это помогло нам расширить географию проекта, привлечь участников даже из самых отдаленных уголков страны. И это помогло вовлечь в проект тех, кто не был готов к физическому участию, а таких оказалось много, и среди них оказались отличные профессионалы. Мы верим, что таким образом нам удастся создать мощный кадровый резерв и внести свою лепту в решение проблемы нехватки специалистов на IT-рынке, во всех регионах РФ и на всех уровнях», – сообщил директор РАЭК, руководитель проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

Особенность «Цифрового прорыва» в 2020 году – высокая вовлеченность регионов. В настоящий момент в конкурсе уже зарегистрировались более 24 тыс. человек из всех субъектов России. На интерактивной карте IT-специалистов РФ на сайте проекта можно увидеть самые актуальные данные по количеству участников, команд и победителей из каждого региона.

Даты проведения хакатонов: Ростов-на-Дону – 21-23 августа; Нижний Новгород – 12-14 сентября; Новосибирск – 26-28 сентября; Владивосток – 3-5 октября; Москва – 17-19 октября; Пятигорск – 24-26 октября; Екатеринбург – 31 октября-2 ноября; Санкт-Петербург – 14-16 ноября.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом», АО Газпромбанк, Ассоциации Больших Данных, ПАО Ростелеком. Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.

Напомним, конкурс является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».