Помощница Эмбер Херд обвинила актрису в использовании чужой истории изнасилования

16.07.2020, 11:30, Разное

Голливудская знаменитость Эмбер Херд могла использовать в суде чужую историю изнасилования, чтобы обвинить актера Джонни Деппа. С таким заявлением выступила в суде помощница актрисы Кейт Джеймс.

По словам ассистентки, работая у нее, она заметила, что Херд была слишком требовательной и некомпетентной. Также помощница обвинила ее во лжи, злоупотреблении алкоголем и в организации регулярных вечеринок, после которых актриса отправляла ей странные сообщения.

Однако возмутило Кейт Джеймс то, что работодатель воспользовалась ее личной историей изнасилования, чтобы обвинить Джонни Деппа. В суде ассистентка Эмбер Херд призналась, что пояснила ей о сексуальном насилии, которому она подверглась в Бразилии, когда житель напал на нее с ножом. Херд пересказала ее в суде с минимальными изменениями и другими именами, отметила Кейт Джеймс.