 

Помощница Эмбер Херд обвинила актрису в использовании чужой истории изнасилования

16.07.2020, 11:30, Разное

Голливудская знаменитость Эмбер Херд могла использовать в суде чужую историю изнасилования, чтобы обвинить актера Джонни Деппа. С таким заявлением выступила в суде помощница актрисы Кейт Джеймс.
По словам ассистентки, работая у нее, она заметила, что Херд была слишком требовательной и некомпетентной. Также помощница обвинила ее во лжи, злоупотреблении алкоголем и в организации регулярных вечеринок, после которых актриса отправляла ей странные сообщения.

Однако возмутило Кейт Джеймс то, что работодатель воспользовалась ее личной историей изнасилования, чтобы обвинить Джонни Деппа. В суде ассистентка Эмбер Херд призналась, что пояснила ей о сексуальном насилии, которому она подверглась в Бразилии, когда житель напал на нее с ножом. Херд пересказала ее в суде с минимальными изменениями и другими именами, отметила Кейт Джеймс.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Загадочный туман и связанные с ним странные явления

12.05 / Фанаты считают, что Александр Домогаров проводит карантин вместе с близкой подругой

11.05 / Мнение: Коллективный иммунитет

08.07 / Сафронова подозревают в передаче Чехии данных о военном сотрудничестве России

13.05 / Любитель скорости Прилучный нахватал штрафов за карантин

08.07 / Мнение: Шпионские страсти

02.07 / Ученые из Австралии запечатлели на камеру светящуюся рыбу-невидимку

13.05 / Камера с фотохромным фильтром в OnePlus 8 Pro способна “видеть” сквозь пластик

16.07 / Лукашенко вызвали на бой: Без понтов и уголовщины

12.06 / Пенсионеры в России получат единовременную выплату: названа сумма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска