Пригожин пожаловался на оскорбления: Владимир Фриске ведет себя очень вызывающе

16.07.2020, 11:23, Разное

“Я человек, обладающий определенным статусом и положением в обществе, никогда не перехожу границы и нормально себя веду по отношению к людям. Но этот человек нарушает всякие принципы порядочности и человечности, иногда даже ночью может присылать мне СМС”, – сообщил Иосиф Пригожин.

Проблемы начались после того, как продюсер сказал, что Жанну Фриске заменить нельзя. Владимир счел эти слова оскорблением своей второй дочери Натальи. “И сейчас я регулярно получаю от него СМС оскорбительного характера”, – пожаловался Пригожин.

Иосиф жалеет Владимира, потерявшего дочь. “Я понимаю, что самая страшная трагедия для человека – это потерять ребенка. Не так дети переживают смерть родителей, как наоборот. Конечно, это трагедия. Ничего другого не могу сказать по этому поводу. Но Владимир Фриске ведет себя очень вызывающе”, – убежден Пригожин.

Он подчеркнул, что не переходил границы и соблюдал дистанцию. Продюсер старается не реагировать на выпады Фриске. Как отметил Иосиф, очевидно, что отец артистки никак не может успокоиться.

Напомним, что певица Жанна Фриске умерла в 2015-м. Последние два года своей жизни она боролась с тяжелым заболеванием. Его обнаружили вскоре после того, как она родила сына Платона в Америке.