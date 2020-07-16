 

Пригожин пожаловался на оскорбления: Владимир Фриске ведет себя очень вызывающе

16.07.2020, 11:23, Разное

“Я человек, обладающий определенным статусом и положением в обществе, никогда не перехожу границы и нормально себя веду по отношению к людям. Но этот человек нарушает всякие принципы порядочности и человечности, иногда даже ночью может присылать мне СМС”, – сообщил Иосиф Пригожин.

Проблемы начались после того, как продюсер сказал, что Жанну Фриске заменить нельзя. Владимир счел эти слова оскорблением своей второй дочери Натальи. “И сейчас я регулярно получаю от него СМС оскорбительного характера”, – пожаловался Пригожин.

Иосиф жалеет Владимира, потерявшего дочь. “Я понимаю, что самая страшная трагедия для человека – это потерять ребенка. Не так дети переживают смерть родителей, как наоборот. Конечно, это трагедия. Ничего другого не могу сказать по этому поводу. Но Владимир Фриске ведет себя очень вызывающе”, – убежден Пригожин.

Он подчеркнул, что не переходил границы и соблюдал дистанцию. Продюсер старается не реагировать на выпады Фриске. Как отметил Иосиф, очевидно, что отец артистки никак не может успокоиться.

Напомним, что певица Жанна Фриске умерла в 2015-м. Последние два года своей жизни она боролась с тяжелым заболеванием. Его обнаружили вскоре после того, как она родила сына Платона в Америке.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Потери с обоих сторон: объявлено о столкновениях на границе Азербайджана и Армении

09.07 / В Великобритании опубликованы новые данные о числе бессимптомных носителей COVID

14.07 / Ученые связали нежелание соблюдать карантинные меры с проблемами памяти

07.07 / Новый симптом коронавирусной инфекции нашли стоматологи

21.05 / Женщине явилась Дева Мария и теперь сюда приходят тысячи человек

26.05 / Доктор Селезнёва рекомендует овощи для похудения в период самоизоляции

11.05 / Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон впервые вышел на сцену

08.06 / Ученые из Гонконга рассказали о главных распространителях коронавируса

12.07 / Мнение: Снижение числа терактов, дискриминация в России и протесты из-за дресс-кода

14.06 / 19-летняя дочь Распутиной оголилась в центре Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска